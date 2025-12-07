Una Buenos Aires ochentosa y olorosa de derrota

La trama tácita alude al cruel asesinato de una mujer víctima de treinta y cinco puñaladas y una mega estafa a jubilados que marcha en crescendos al parecer despojados de obstáculos. Es en este paisaje donde van y vienen tres personajes centrales (un ex policía, un cerrajero y una mujer de edad madura) que lidian con las rémoras de pasados arduos, cuando no ingratos, soledades que van de suyo y una larvada, tenue, infinitesimal esperanza en un mañana que no puede ofrecer siquiera el verde hilo de su ciframiento. Si la esperanza tiene color verde y es lo último que se pierde, ellos por ahí andan. Raros, como encendidos, fatales y fatalistas… pero vivos en sendas travesías que los sorprenderá con algo mucho más trascendente que ellos mismos. Pero piano, piano, lector. Pase y vea.