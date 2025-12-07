Chico no tenía miedo a morir

¿Qué pasó para que tomara este rumbo? Según confesó en una entrevista, el panorama de muerte e injusticia que tenía a diario ante sus ojos no iba a darle alternativas. “Parecerá prepotente, o a lo mejor hasta autosuficiente, pero fue tal vez la más simple o sencilla decisión que yo haya tomado en mi vida”. Había crecido con el anhelo de imitar al Che Guevara a la sombra de los ideales de su padre, colaborador de la guerrilla boliviana. “No lo niego; si en ese entonces algo brillaba ante mis ojos, era la figura del Che, la guerrilla truncada y la necesidad de continuar lo que ellos no habían podido llevar al éxito”, le dijo al periódico El Deber en 2005. Su espíritu rebelde se avivó cuando la familia, perseguida en su país, debió huir al Chile de Salvador Allende. En su adolescencia sería testigo del golpe de estado de Augusto Pinochet y posterior represión de la dictadura militar triunfante. De allí también debió escapar. Ya refugiado en Suecia, se declararía decepcionado por las estructuras anquilosadas del comunismo soviético, ajeno a las realidades de América Latina. Hacía en este punto una observación exculpatoria: “El Che, para mí, entre otras cosas, fue una víctima más del estalinismo. Y como militar, un ejemplo. Ejemplo como pensador militar, y ejemplo en lo moral también”.