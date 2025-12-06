De Reutemann a Verstappen: las definiciones más dramáticas de la F1 en la carrera final

Por trigésima segunda vez en la historia de la Fórmula 1, la identidad del campeón mundial no se conocerá hasta el final de la última carrera de la temporada, hoy en Abu Dhabi, donde los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y el Red Bull de Max Verstappen lucharán por el título.
Pero este desenlace con tres pilotos o más aspirando a la corona solo ocurrió en cinco ocasiones antes de este año: 1981, 1983, 1986, 2007 y 2010.
1981
El argentino Carlos Reutemann, de Williams, llegó a Las Vegas con 49 puntos; el brasileño Nelson Piquet, de Brabham, con 48; y el francés Jacques Laffite, de Ligier, con 43.
La victoria otorgaba nueve unidades y solo los seis primeros sumaban puntos. Reutemann partió desde la pole, pero un problema en la caja de cambios lo relegó al octavo puesto y Piquet, quinto, se aseguró su primer título mundial.
1983
El francés Alain Prost, de Renault, llegó a Sudáfrica como líder con 57 puntos, seguido por Piquet (Brabham, 55) y René Arnoux (Ferrari, 49).
Los dos franceses abandonaron por problemas mecánicos y el brasileño se coronó campeón por segunda vez.
1986
Nigel Mansell llegó a Australia con seis y siete puntos de ventaja sobre Prost (McLaren) y su compañero de Williams, Piquet.
El británico parecía encaminarse al título hasta que un reventón en un neumático lo dejó fuera de carrera. Prost aprovechó la situación y obtuvo su segundo campeonato.
2007
Lewis Hamilton llegó a Brasil con cuatro puntos de diferencia sobre su compañero de McLaren, Fernando Alonso, con quien mantenía una dura rivalidad interna, y siete sobre Kimi Räikkönen, de Ferrari.
El finlandés ganó el GP y se consagró campeón por apenas un punto, mientras Alonso y Hamilton terminaron tercero y séptimo en Interlagos.
2010
Antes de la última carrera en Abu Dhabi, cuatro pilotos seguían en la disputa por el título, algo inédito.
Alonso llegaba con 8, 15 y 24 puntos de ventaja sobre los Red Bull de Mark Webber y Sebastian Vettel y sobre Hamilton (McLaren).
Con el nuevo sistema de puntuación —25 puntos al ganador— Vettel partió desde la pole y ganó, mientras Alonso y Webber quedaron atrapados detrás del Renault de Vitaly Petrov y finalizaron séptimo y octavo.
El alemán logró su primer título con cuatro puntos de ventaja.
La última vez que el campeonato se definió en la carrera final fue en 2021, también en Abu Dhabi, cuando Verstappen y Hamilton llegaron igualados en puntos.
El neerlandés obtuvo su primer título in extremis, beneficiado por la intervención del coche de seguridad en las vueltas finales. Con neumáticos nuevos, adelantó a Hamilton —que no había parado— en la última vuelta de la carrera.