Lionel Messi alcanzó los 48 títulos: uno por uno de los trofeos que levantó a nivel clubes y Selección

Lionel Messi continúa ampliando un legado inigualable. Con la reciente conquista de la MLS Cup 2025 junto a Inter Miami, el capitán argentino alcanzó los 48 títulos oficiales en su carrera, consolidando una trayectoria que atravesó Barcelona, París, Estados Unidos y la Selección. En la final ante Vancouver Whitecaps, fue decisivo: participó del 1-0 y asistió en los otros dos goles del 3-1 que coronó a su equipo.
A lo largo de más de veinte años de carrera, Messi acumuló trofeos que marcaron épocas. Hoy suma seis títulos con la selección argentina, 35 con Barcelona, tres con Paris Saint-Germain y cuatro con Inter Miami. En Estados Unidos, su llegada transformó al club: primero ganó la Leagues Cup 2023, luego el Supporters’ Shield 2024 con un récord histórico de 74 puntos, la Conferencia Este y finalmente la MLS Cup 2025 que lo confirmó como la gran figura del campeonato.
Con Barcelona escribió los capítulos más extensos de su obra: cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes y un dominio que definió una era. En el PSG conquistó dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.
En la Selección, logró lo que persiguió durante años: Copa América 2021, Finalissima 2022, el Mundial Qatar 2022, la Copa América 2024, además de la medalla dorada en Pekín 2008 y el Mundial Sub-20 2005.
Un legado que sigue creciendo
Con 48 títulos, Messi es el futbolista más ganador de la historia. Su influencia se extiende por cuatro países y tres continentes, y cada uno de sus logros combina talento, liderazgo y una vigencia deportiva excepcional. Lejos de mostrar señales de retiro inmediato, continúa agregando capítulos a una carrera que, incluso después de dos décadas, no deja de sorprender.