Lionel Messi alcanzó los 48 títulos: uno por uno de los trofeos que levantó a nivel clubes y Selección

A lo largo de más de veinte años de carrera, Messi acumuló trofeos que marcaron épocas. Hoy suma seis títulos con la selección argentina, 35 con Barcelona, tres con Paris Saint-Germain y cuatro con Inter Miami. En Estados Unidos, su llegada transformó al club: primero ganó la Leagues Cup 2023, luego el Supporters’ Shield 2024 con un récord histórico de 74 puntos, la Conferencia Este y finalmente la MLS Cup 2025 que lo confirmó como la gran figura del campeonato.