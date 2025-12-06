Video: el estupendo try del tucumano Martiniano Arrieta para Los Pumas 7’s

Los Pumas 7’s se metieron en las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo después de una fase de grupos cargada de emociones: victoria 36-0 ante Australia, triunfo 24-19 frente a Francia y una ajustada caída 31-26 ante España. En el duelo contra los galos llegó una de las acciones más destacadas del día, protagonizada por el tucumano Martiniano Arrieta.
El back de Universitario, que ingresó en el segundo tiempo, capitalizó una recuperación de Santiago Vera Feld, tomó la pelota con espacio y arrancó una corrida explosiva que desacomodó a dos defensores franceses antes de apoyar su segunda conquista con la camiseta nacional. Una acción que combinó potencia, decisión y velocidad: tres virtudes que empiezan a definir su perfil dentro del equipo de Santiago Gómez Cora.
Arrieta aparece como uno de los relevos más interesantes del plantel, capaz de cambiar el ritmo del partido en pocos segundos. En Sudáfrica, lo volvió a demostrar con una jugada que aporta no solo puntos, sino también una señal de su crecimiento dentro del sistema.
Mirá el try del tucumano Martiniano Arrieta
