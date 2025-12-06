Video: el estupendo try del tucumano Martiniano Arrieta para Los Pumas 7’s

Los Pumas 7’s se metieron en las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo después de una fase de grupos cargada de emociones: victoria 36-0 ante Australia, triunfo 24-19 frente a Francia y una ajustada caída 31-26 ante España. En el duelo contra los galos llegó una de las acciones más destacadas del día, protagonizada por el tucumano Martiniano Arrieta.