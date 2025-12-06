Bándalos Chinos regresa con una impronta “muy intensa”

La banda guarda anécdotas memorables de sus visitas al NOA. Una, en particular, todavía los hace reír. “Creo que fue en una de las primeras veces que fuimos. Había un espectador muy animado, tal vez demasiado, que gritó toda la noche ‘¡toca La isla, bro!’. Toda la noche. Y al día de hoy lo repetimos entre nosotros”, contaron entre risas. La historia, que recuerdan entre 2016 y 2017, quedó grabada como un símbolo del entusiasmo tucumano: un público eufórico, entregado y poco tímido a la hora de pedir lo que quiere. Esa energía es la que esperan reencontrar en el Urban Indie. “Tucumán siempre nos respondió muy bien. Tenemos lindos recuerdos de mucha diversión y un público muy entregado a la experiencia”, dijeron. Cuando se les pidió definir su energía en vivo en una sola palabra, dudaron. “Es difícil… pero diríamos intenso. Muy intenso”. La respuesta encaja con lo que despliegan en cada presentación: un show frontal, sentido y emocionalmente contundente.