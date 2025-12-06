La importancia de la verificación técnica vehicular

Restan pocos días para las Fiestas de fin de año y ya asoman las vacaciones. Se trata de una época del año en la cual muchos suelen viajar a pasar Navidad o Año Nuevo a casa de parientes que viven fuera de Tucumán, por lo cual crece el tránsito interprovincial. Debido a ello, resulta oportuno insistir sobre una responsabilidad que, lejos de ser secundaria, constituye un pilar central de la seguridad vial: la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Se sabe que en algunos lugares del país los controles de tránsito suelen implicar dolores de cabeza. Si bien no se reprocha su exigencia, debido a que persigue el objetivo de evitar accidentes, sí cabe decir contar con la inspección técnica vigente puede marcar la diferencia entre seguir el viaje rápidamente o perder valioso tiempo.
La VTV determina si un vehículo cumple con los requisitos mecánicos y estructurales mínimos para circular de manera segura. La revisión incluye aspectos esenciales: funcionamiento de luces, frenos, dirección, suspensión, chasis, neumáticos y emisiones. Se trata de una medida que, aunque algunos conductores perciben como un trámite burocrático, constituye una instancia crucial para prevenir siniestros. Un desperfecto menor -una luz trasera que no funcione, un neumático deteriorado, un amortiguador vencido- puede convertirse en un riesgo mayor en rutas saturadas, de alta velocidad o con tramos de montaña.
Circular sin la oblea vigente expone al conductor a sanciones económicas, a la retención del vehículo e, incluso, a complicaciones con la cobertura del seguro en caso de siniestros. En períodos de alta movilidad los controles suelen intensificarse, y no resulta infrecuente que quienes omiten esta obligación se enfrenten a demoras, multas o secuestros vehiculares que podrían haberse evitado con un mínimo plan.
A ello se suma que en Tucumán, las plantas de inspección suelen registrar alta demanda en los días previos al inicio de vacaciones. Gestionar un turno con antelación permite cumplir con la normativa y evitar la frustración de tener que modificar un itinerario de viaje por la imposibilidad de obtener la verificación a tiempo.
Pero la VTV no es el único requisito a considerar. La normativa nacional exige que todo vehículo cuente con elementos de seguridad obligatorios. Entre otros, un matafuegos con carga vigente y balizas triangulares reflectivas.
En una época del año marcada por el aumento del tráfico, por las largas distancias y por la presencia de viajeros inexpertos en rutas, cada medida preventiva cobra especial relevancia.
Antes de viajar resulta prudente revisar la documentación, confirmar la vigencia de la VTV y verificar la presencia y el estado de los elementos de seguridad. Viajar con un vehículo en condiciones óptimas no solo evita sanciones: constituye un acto de responsabilidad individual y colectiva. Las rutas del país, que en verano se transforman en escenarios de intensa movilidad, exigen conductores conscientes y vehículos en regla.