La importancia de la verificación técnica vehicular

Restan pocos días para las Fiestas de fin de año y ya asoman las vacaciones. Se trata de una época del año en la cual muchos suelen viajar a pasar Navidad o Año Nuevo a casa de parientes que viven fuera de Tucumán, por lo cual crece el tránsito interprovincial. Debido a ello, resulta oportuno insistir sobre una responsabilidad que, lejos de ser secundaria, constituye un pilar central de la seguridad vial: la Verificación Técnica Vehicular (VTV).