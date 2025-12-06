El humor de los 80, en escena

Tannuré es, además, el creador y conductor del grupo La Teoría del Gran Ja!, que está cumpliendo 10 años. “El balance es sumamente positivo. Nuestra primera puesta fue ‘Cuatro obras sanitarias’, en 2015, y estrenamos más de una por año. Hoy ya tenemos 19, con gran aceptación del público, lo que nos permitió sumar seguidores. Nos definimos como una Compañía de Comedias, con un repertorio que retomamos cuando es necesario, como solía hacerse en el teatro del siglo pasado; como son obras atemporales, siguen funcionando tan bien como antes. Hemos recibido múltiples reconocimientos e incluso ganamos un concurso nacional del INT para grabar un radioteatro. Actuar me encanta porque me permite jugar y a veces creo que me divierto más que el público; y amo dirigir, porque disfruto moldear el trabajo del elenco a partir de una idea de puesta y una estética, pensando en la satisfacción del público”, finaliza.