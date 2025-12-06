Salmón Trout ganó el oro en los premios PYME de Galicia y Clarín

La empresa Salmon Trout, dedicada a la cría y a la producción de trucha arcoiris en la cuenca del río Limay -abarca parte de las provincias de Río Negro y Neuquén- se quedó con la distinción de Oro en los Premios PYME que organizan Galicia y Clarín.
Los ganadores se dieron a conocer mediante una ceremonia que se realizó el jueves 27 de noviembre en la sede de Plaza Galicia.
La empresa ganó en el rubro PYME Industrial tras imponerse en una terna de finalistas integrada también por Faen y Valbol, y luego se quedó con la máxima distinción que se elige entre los ganadores de todas las categorías participantes, entre las cuales también se encontraban “Expansión Comercial”, “Innovación Digital” y “Exportadora”.
“Vengo del mundo académico: pasé más de 20 años como docente e investigador y un día decidí arrancar de cero como emprendedor. Hubo caídas, subidas y bajadas, pero paso a paso logramos convertir una idea en un modelo industrial que hoy está floreciendo y escalando”, señaló Gabriel Morales, fundador, presidente y director general de Salmon Trout, al recibir el galardón.
La firma se dedica al cultivo responsable de trucha arco iris en un embalse patagónico, con foco en bienestar animal, cuidado ambiental, trazabilidad y generación de empleo local. Su objetivo es posicionar a la acuicultura argentina en mercados exigentes dentro y fuera del país.
“Este premio valida una apuesta contracorriente: producir trucha y desarrollar acuicultura en un país donde casi no existía esa industria. Ver a nuestros equipos identificarse como acuicultores y proyectar su futuro en esto es, más que una caricia al alma, un gran abrazo a todo el camino recorrido”, resaltó el ejecutivo al recibir el galardón.