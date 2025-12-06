Secciones
Agrospot presentó su estrategia orientada a optimizar distancias

A veces vender o comprar 40 km más cerca mejora el margen entre dos y tres puntos sin mover un solo gramo más de producción.

Hace 6 Hs

La creciente presión de los costos logísticos, que puede absorber hasta un 28% del valor del grano según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, está acelerando un cambio estructural en la manera en que el agro argentino gestiona sus decisiones comerciales. En este escenario, la digitalización emerge como un factor clave para mejorar la eficiencia y recuperar competitividad.

En este contexto, Agrospot, la plataforma que conecta a productores con compradores según ubicación y condiciones comerciales presentó su nueva estrategia orientada a optimizar distancias, reducir costos y mejorar el margen real de cada operación.

Santiago García Castellanos, CEO de Agrospot, indicó que el negocio del campo cambió. Hoy la rentabilidad no depende solo del precio, sino de cómo, cuándo y con quién se opera. La digitalización nos permite revelar ineficiencias que antes estaban ocultas y transformarlas en oportunidades concretas para el productor y el comprador.

Mientras la producción incorporó buenas prácticas agronómicas, tecnología y manejo de precisión en todas sus etapas, la comercialización seguía siendo un punto débil: decisiones tomadas con poca información, dependencia de un único comprador o rutas de venta que no contemplaban el impacto del flete sobre el margen final.

Agrospot busca resolver ese cuello de botella ya que conecta compradores y vendedores cercanos, reduciendo distancias y ahorros logísticos.

Incorpora datos en tiempo real para comparar oportunidades comerciales.

Da transparencia en condiciones y plazos, mejorando previsibilidad y flujo de fondos.

Tiene eficiencia operativa para ambos lados de la cadena: menos kilómetros, menos costo, más margen.

Cuando un productor o comprador decide con información, gana. A veces vender o comprar 40 km más cerca mejora el margen entre dos y tres puntos sin mover un solo gramo más de producción. La eficiencia comercial es hoy tan estratégica como la eficiencia agronómica, finalizó García Castellano.

