Agrospot presentó su estrategia orientada a optimizar distancias

La creciente presión de los costos logísticos, que puede absorber hasta un 28% del valor del grano según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, está acelerando un cambio estructural en la manera en que el agro argentino gestiona sus decisiones comerciales. En este escenario, la digitalización emerge como un factor clave para mejorar la eficiencia y recuperar competitividad.