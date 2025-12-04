Secciones
Mercedes Paz dejó su cargo tras siete años al frente del equipo argentino de la Billie Jean King Cup

La excapitana de la Selección Argentina de Tenis femenino anunció su salida después de siete años, con cinco Playoffs consecutivos y un rol clave en el desarrollo del tenis femenino. La AAT agradeció su ciclo y comunicará pronto a su reemplazante.

FIN DE CICLO. Mercedes Paz finalizó su proceso al frente de Las Guerreras.
Hace 3 Hs

Mercedes Paz puso fin a su etapa como capitana de la Selección de Tenis YPF después de siete años de gestión. Su ciclo, iniciado en 2019, estuvo marcado por logros deportivos, renovación de jugadoras y una presencia constante en el crecimiento del tenis femenino en el país. Durante su conducción, el equipo alcanzó cinco clasificaciones seguidas a los Playoffs de la Billie Jean King Cup, aunque sin poder superar la instancia de los Qualifiers, paso previo a las Finales.

El balance deportivo de su capitanía refleja 23 series ganadas y 10 perdidas, además de un trabajo sostenido en la integración de nuevas generaciones: convocó a 15 jugadoras, de las cuales 9 debutaron con la camiseta albiceleste. La Asociación Argentina de Tenis destacó su compromiso, su aporte al desarrollo del tenis femenino y comunicó que próximamente anunciará a quien será su sucesor.

La carta de despedida de Mercedes Paz

En una extensa carta dirigida a la comunidad del tenis argentino, Paz confirmó que su proceso había llegado a su fin, con la satisfacción de haber acompañado una etapa de transformación. Recordó que su inicio en 2019 estuvo lleno de incertidumbres, con un viaje a Medellín sin las principales jugadoras y una permanencia agónica en la categoría. Desde allí, explicó, comenzó un proyecto para profesionalizar el cuerpo técnico, construir una identidad y fomentar el sentido de pertenencia. “Sobre ese pilar construimos Las Guerreras”, escribió.

A lo largo de estos años, Paz acompañó a las jugadoras no solo en la BJK Cup, sino también en giras, entrenamientos y procesos individuales. También destacó su paso como capitana en los Juegos Panamericanos de 2019 -donde Nadia Podoroska obtuvo un título-, su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y su trabajo con las medallistas Lourdes Carlé y Julia Riera en Santiago 2023.

En su repaso, subrayó varios hitos del tenis femenino argentino durante su gestión: tres jugadoras dentro del Top 100 después de 18 años, cinco dentro del Top 200 tras 15 años, el regreso de un torneo WTA al país después de 34 temporadas y un calendario récord de 14 torneos ITF en 2024. “Todo eso potenció el desarrollo de un montón de jugadoras argentinas involucradas en los principales niveles del tenis profesional”, señaló.

Pese a la frustración de no haber alcanzado los Qualifiers, aseguró que está convencida de que ese objetivo se cumplirá en un futuro cercano. La tucumana cerró con un mensaje de gratitud hacia la AAT, el cuerpo técnico y todas las jugadoras que integraron el proceso. “Me despido de un cargo, pero mi corazón y compromiso siempre estarán con el tenis femenino argentino”, concluyó.

