Mercedes Paz dejó su cargo tras siete años al frente del equipo argentino de la Billie Jean King Cup

La carta de despedida de Mercedes Paz

En una extensa carta dirigida a la comunidad del tenis argentino, Paz confirmó que su proceso había llegado a su fin, con la satisfacción de haber acompañado una etapa de transformación. Recordó que su inicio en 2019 estuvo lleno de incertidumbres, con un viaje a Medellín sin las principales jugadoras y una permanencia agónica en la categoría. Desde allí, explicó, comenzó un proyecto para profesionalizar el cuerpo técnico, construir una identidad y fomentar el sentido de pertenencia. “Sobre ese pilar construimos Las Guerreras”, escribió.