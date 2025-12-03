Chaco: intensa búsqueda de un hombre que intentó asesinar a su pareja y a su hijo de 4 años

Violento ataque en Machagai: qué pasó

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14:10. La víctima, identificada como M. E. S. (23), llegó por sus propios medios al hospital de Machagai junto a su hijo T. V. A. (4). La joven presentaba un corte superficial en el cuello, mientras que el niño tenía una herida punzocortante con compromiso vascular, por lo que fue trasladado al Hospital Pediátrico de Resistencia.