Chaco: intensa búsqueda de un hombre que intentó asesinar a su pareja y a su hijo de 4 años

El niño fue derivado de urgencia a Resistencia por una grave lesión vascular.

Hace 1 Hs

Una joven de 23 años y su hijo de 4 años fueron atacados con un cuchillo en su vivienda de Machagai. El agresor, identificado como Pablo Ávalos, huyó en una motocicleta y es intensamente buscado por la Policía provincial de Chaco. El niño fue derivado de urgencia a Resistencia por una grave lesión vascular.

Violento ataque en Machagai: qué pasó

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14:10. La víctima, identificada como M. E. S. (23), llegó por sus propios medios al hospital de Machagai junto a su hijo T. V. A. (4). La joven presentaba un corte superficial en el cuello, mientras que el niño tenía una herida punzocortante con compromiso vascular, por lo que fue trasladado al Hospital Pediátrico de Resistencia.

Según detallaron fuentes policiales, el ataque se produjo dentro de la vivienda que la mujer compartía con su pareja. El agresor escapó inmediatamente después.

“Tomó un cuchillo y los atacó”: el testimonio clave

La hermana de la víctima, N. S., brindó un relato que permitió reconstruir la secuencia de los hechos. Señaló que tras una fuerte discusión, Pablo Ávalos (24) tomó un cuchillo y atacó primero a la joven en el cuello. Luego se dirigió hacia el niño y lo hirió con una puñalada en la zona lateral del cuello.

Tras el ataque, el hombre se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Lifan 150 roja y negra. La testigo advirtió que Ávalos podría intentar abandonar la provincia, ya que anteriormente residió en Buenos Aires.

Peritajes y secuestro de elementos

El Fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial. En la vivienda se realizaron peritajes, inspecciones oculares y tomas fotográficas. Además, se secuestraron:

Documentos personales del acusado

Tarjetas bancarias

Un teléfono Samsung Galaxy A80 Pro

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio doblemente agravado.

Estado de salud de la joven y del niño

El Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña informó que la mujer sufrió una herida superficial y fue dada de alta tras recibir curaciones.

El niño, en cambio, permanece internado en Resistencia debido a la gravedad de la lesión vascular provocada por el ataque. Su evolución es monitoreada por especialistas.

Amplio operativo cerrojo para capturar al agresor

Desde las 17:00, la Policía del Chaco activó un operativo cerrojo a gran escala para dar con Ávalos. Participan:

Comisarías de Quitilipi, Presidencia de la Plaza y Colonia Aborigen

División Investigaciones Complejas Interior

Seguridad Rural Machagai

Los agentes trabajan sobre distintas rutas de escape posibles y mantienen controles reforzados en toda la zona.

La búsqueda de Pablo Ávalos continúa y las autoridades solicitan a la comunidad aportar información que contribuya a su localización.

