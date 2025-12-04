Cartas de lectores: Día de las Personas con Discapacidad

El 3 de diciembre es el día Internacional de las personas con Discapacidad. Se celebra, conmemora, recuerda, festeja y homenajea, a las personas más sufridas, bellas, maltratadas, atacadas, nobles, despreciadas, ninguneadas, fuertes y valientes que pueblan este castigado suelo, que nosotros, repito nosotros, con indiferencia total, no solo les damos la espalda, sino que les quitamos derechos conquistados a través de años de luchas, que les costó sangre y vidas tan solo para que los consideren personas y tengan los mismos derechos como cualquiera, ya que en la antigüedad eran considerados seres poseídos por el demonio y eran eliminados. Este 3 de diciembre deberíamos haber hecho un minuto de silencio en señal de duelo por los últimos fallecidos, que perdieron la vida por la crueldad estatal de quitar medicina, pensiones, medios para su tratamiento y les robaron junto a laboratorios asesinos, pagando coimas y sobreprecios de medicamentos, las que serán investigadas, cajoneadas y olvidadas por los próximos gobiernos que nosotros (nosotros) votaremos. Dios, ser supremo y poderoso, único con el poder de aplicar “Justicia” verdadera, en vos confiamos y esperamos que por lo menos en este día hayas hecho pasar un día espectacular, sin dolores ni resentimiento a todas las personas del mundo con discapacidad. Amén.