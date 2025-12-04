Secciones
Opinión›› EDITORIAL

Lo que se necesita y lo que se hace en las rutas
Hace 5 Hs

Las rutas del interior son eje central de la vida en las comunidades y de la producción. “La infraestructura vial es un problema social. Cuando no hay rutas en condiciones, la zona no se desarrolla”, dijo Gonzalo Blasco, dirigente de la entidad agraria Apronor. El tema ha sido planteado con todos sus matices en el ciclo Panorama Tucumano, donde se hizo un recorrido por dos de las zonas afectadas, que el agro considera de tratamiento urgente, en las que se recogió testimonio de los vecinos, así como se consultó al ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, quien expuso sobre hechos y proyectos del plan estratégico que combina rutas turísticas, productivas y rurales.

En lo que hace a las rutas 321 y 334, el diagnóstico y los relatos de productores y de  vecinos son demoledores. La circulación por esos caminos está sumamente afectada, tanto en demoras como en cortes, desvíos y roturas de vehículos. A veces las poblaciones quedan aisladas; los pobladores tienen complicaciones para trasladarse a otras localidades, se afectan la asistencia escolar y los requerimientos sanitarios o el intercambio comercial. Los productores padecen o por las demoras a causa de los desvíos, el encarecimiento de costos y de fletes y las reparaciones que deben afrontar los transportistas cada vez que entran a zonas donde, dicen, “el camino rompe el camión”. La 321 -que va de Macomitas a Bella Vista- es famosa porque se dice con ironía que es más fácil circular por la banquina que por la misma ruta, a causa de los baches que tiene en toda su extensión.

La 334, que une La Cocha con Taco Ralo, se ha ido destruyendo en las últimas décadas a medida que avanzaba el desmonte de los bosques hasta la montaña en Catamarca. Esta carretera está en el centro de la zona afectada por la bajada de aguas entre el río San Francisco -que de ser arroyo tranquilo hace 40 años pasó a torrente que destruyó el puente y la ruta hace dos décadas- y el río Marapa. Es en esta zona donde ocurrieron las emergencias que llevaron a la inundación de La Madrid en 2017. Esta carretera conecta las producciones con las rutas 157 y 38, que van camino hacia los puertos y son destinados a exportación y a los grandes centros de la Argentina, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

El gobierno ha señalado que hay un proyecto listo para la 321, que podría llevarse a cabo antes de dos años. La 334, en cambio, arrastra complicaciones que han sido expuestas y diagnosticadas en el extenso trabajo de la comisión de emergencia por La Madrid. De allí salieron unos pocos trabajos pero no las obras de reparación integral. Por ello el ministro pidió paciencia y dijo que se están tratando de buscar la manera de resolverlo. En cambio sí ha señalado que se ha reparado la ruta 329, que hasta 2024 figuraba en el listado de prioridades para Apronor, al igual que la ruta 334.

El desafío, como se dijo, es afianzar el diálogo para recuperar rutas y potenciar la producción y las oportunidades para las poblaciones. De allí deberían salir estrategias no sólo para encontrar el modo de hacer frente a estas urgencias sino para hacer del mantenimiento de los caminos una verdadera política de Estado y evitar que el deterioro constante.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

Comentarios