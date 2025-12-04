Lo que se necesita y lo que se hace en las rutas

En lo que hace a las rutas 321 y 334, el diagnóstico y los relatos de productores y de vecinos son demoledores. La circulación por esos caminos está sumamente afectada, tanto en demoras como en cortes, desvíos y roturas de vehículos. A veces las poblaciones quedan aisladas; los pobladores tienen complicaciones para trasladarse a otras localidades, se afectan la asistencia escolar y los requerimientos sanitarios o el intercambio comercial. Los productores padecen o por las demoras a causa de los desvíos, el encarecimiento de costos y de fletes y las reparaciones que deben afrontar los transportistas cada vez que entran a zonas donde, dicen, “el camino rompe el camión”. La 321 -que va de Macomitas a Bella Vista- es famosa porque se dice con ironía que es más fácil circular por la banquina que por la misma ruta, a causa de los baches que tiene en toda su extensión.