Inauguran un mural cerámico en el Museo Iramain

La obra es el resultado de un trabajo articulado entre el Museo y la Cátedra de Grabado y Arte Impreso (con alumnos de 4º y 5º año del turno matutino) de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes de la UNT. “El proyecto consolida un puente creativo y pedagógico entre la formación universitaria, los lenguajes contemporáneos y el acervo que resguarda este emblemático espacio. Propone una experiencia singular de experimentación artística que cruza tres universos materiales y conceptuales: las artes gráficas, la cerámica y el muralismo, con lo que se abre un territorio fértil para la investigación, la creatividad y el diálogo con nuevas generaciones en un cruce de disciplinas”, se anuncia institucionalmente.