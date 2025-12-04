Secciones
Inauguran un mural cerámico en el Museo Iramain
Esta tarde, a las 19.30, se inaugurará un Mural Cerámico Gráfico en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), con entrada libre y gratuita y como cierre de las celebraciones por los 90 años del lugar que administra el Ente Cultural.

La obra es el resultado de un trabajo articulado entre el Museo y la Cátedra de Grabado y Arte Impreso (con alumnos de 4º y 5º año del turno matutino) de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes de la UNT. “El proyecto consolida un puente creativo y pedagógico entre la formación universitaria, los lenguajes contemporáneos y el acervo que resguarda este emblemático espacio. Propone una experiencia singular de experimentación artística que cruza tres universos materiales y conceptuales: las artes gráficas, la cerámica y el muralismo, con lo que se abre un territorio fértil para la investigación, la creatividad y el diálogo con nuevas generaciones en un cruce de disciplinas”, se anuncia institucionalmente.

El evento contará con la presencia de artistas invitados de amplia trayectoria: Reinhold Aschbacher (Austria), Nadia Pissano Pis (Chubut) y Juan Spolidor (Catamarca).

