San Martín inicia un nuevo ciclo: Mirkin asume, Moisello participará del traspaso y el fútbol espera definiciones

¿Un movimiento clave para San Martín?

En paralelo, surgió un dato que mueve el tablero de posibles reemplazantes. Leandro Gracián dejó de ser el técnico de Deportivo Madryn, luego de que la institución chubutense oficializara el cierre de su ciclo tras la final perdida contra Estudiantes de Río Cuarto por el Reducido. Su salida, que marca el final de una etapa significativa para el club patagónico, lo posiciona de manera inmediata como uno de los nombres observados en el mercado, teniendo en cuenta que ya había sido mencionado en la mesa chica del fútbol “santo”.