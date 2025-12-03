Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín inicia un nuevo ciclo: Mirkin asume, Moisello participará del traspaso y el fútbol espera definiciones

La asunción será mañana a las 17 en el estadio, con la presencia del presidente saliente. Campodónico continúa sin contactos y Gracián quedó libre tras su salida de Madryn.

TODO LISTO. Oscar Mirkin asumirá mañana formalmente como nuevo presidente del TODO LISTO. Oscar Mirkin asumirá mañana formalmente como nuevo presidente del LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 3 Hs

Mañana, desde las 17, se realizará en La Ciudadela el acto de asunción de la nueva comisión directiva de San Martín encabezada por Oscar Mirkin. La ceremonia, que contará con la presencia del presidente saliente, Rubén Moisello, y de Miguel Vivanco, integrante de la Junta Fiscalizadora, tendrá acceso para la prensa y marcará el inicio formal de un ciclo que viene trabajando de manera anticipada en cada área del club. La dirigencia confirmó que, tras la firma de los documentos correspondientes, se delinearán los primeros anuncios institucionales y deportivos.

Mientras tanto, en el plano estrictamente futbolístico, la transición mantiene un punto sensible: hasta el momento, nadie de la futura conducción se comunicó con Mariano Campodónico. El entrenador, que dirige los entrenamientos desde el regreso del receso, sigue a la espera de una definición sobre su continuidad, aunque reconoce que todavía no recibió señales de la nueva estructura. La indefinición convive con las salidas confirmadas de Nahuel Cainelli y Leonardo Monje, informadas por las redes oficiales, en el marco de la depuración del plantel.

¿Un movimiento clave para San Martín?

En paralelo, surgió un dato que mueve el tablero de posibles reemplazantes. Leandro Gracián dejó de ser el técnico de Deportivo Madryn, luego de que la institución chubutense oficializara el cierre de su ciclo tras la final perdida contra Estudiantes de Río Cuarto por el Reducido. Su salida, que marca el final de una etapa significativa para el club patagónico, lo posiciona de manera inmediata como uno de los nombres observados en el mercado, teniendo en cuenta que ya había sido mencionado en la mesa chica del fútbol “santo”.

Con la asunción prevista para esta tarde y el plantel aguardando definiciones, el panorama deportivo comienza a acelerarse. La nueva CD deberá resolver en breve quién conducirá al equipo y cuáles serán los primeros movimientos del mercado.

Temas Primera NacionalOscar MirkinRubén MoiselloSan MartínMariano CampodónicoLeonardo MonjeNahuel CainelliLeandro Gracián
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
4

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria
5

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?
6

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

De San Javier a Atlético Tucumán: la historia de Agustín Galvez, el joven que sueña con debutar en Primera

De San Javier a Atlético Tucumán: la historia de Agustín Galvez, el joven que sueña con debutar en Primera

San Martín redefine su esencia: Facundo Pérez Castro explica el proyecto y el perfil de los refuerzos

San Martín redefine su esencia: Facundo Pérez Castro explica el proyecto y el perfil de los refuerzos

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Comentarios