San Martín inicia un nuevo ciclo: Mirkin asume, Moisello participará del traspaso y el fútbol espera definiciones

Mañana, desde las 17, se realizará en La Ciudadela el acto de asunción de la nueva comisión directiva de San Martín encabezada por Oscar Mirkin. La ceremonia, que contará con la presencia del presidente saliente, Rubén Moisello, y de Miguel Vivanco, integrante de la Junta Fiscalizadora, tendrá acceso para la prensa y marcará el inicio formal de un ciclo que viene trabajando de manera anticipada en cada área del club. La dirigencia confirmó que, tras la firma de los documentos correspondientes, se delinearán los primeros anuncios institucionales y deportivos.
Mientras tanto, en el plano estrictamente futbolístico, la transición mantiene un punto sensible: hasta el momento, nadie de la futura conducción se comunicó con Mariano Campodónico. El entrenador, que dirige los entrenamientos desde el regreso del receso, sigue a la espera de una definición sobre su continuidad, aunque reconoce que todavía no recibió señales de la nueva estructura. La indefinición convive con las salidas confirmadas de Nahuel Cainelli y Leonardo Monje, informadas por las redes oficiales, en el marco de la depuración del plantel.
¿Un movimiento clave para San Martín?
En paralelo, surgió un dato que mueve el tablero de posibles reemplazantes. Leandro Gracián dejó de ser el técnico de Deportivo Madryn, luego de que la institución chubutense oficializara el cierre de su ciclo tras la final perdida contra Estudiantes de Río Cuarto por el Reducido. Su salida, que marca el final de una etapa significativa para el club patagónico, lo posiciona de manera inmediata como uno de los nombres observados en el mercado, teniendo en cuenta que ya había sido mencionado en la mesa chica del fútbol “santo”.
Con la asunción prevista para esta tarde y el plantel aguardando definiciones, el panorama deportivo comienza a acelerarse. La nueva CD deberá resolver en breve quién conducirá al equipo y cuáles serán los primeros movimientos del mercado.