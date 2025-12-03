Un informe enlaza la falta de acceso a la vivienda con la tendencia de los jóvenes a invertir en cripto

La dificultad para acceder a una casa propia no es sólo un debate económico: influye en las decisiones que toman millones de jóvenes en el mundo. Un estudio reciente de los investigadores Seung Hyeong Lee (Northwestern University) y Younggeun Yoo (Chicago University) indica que la generación nacida en la década de 1990/2000 tiene muchas menos probabilidades de convertirse en propietaria en comparación con la de sus padres, y que esa brecha impulsa la búsqueda de alternativas financieras cada vez más arriesgadas.