Secciones
Mundo

Un informe enlaza la falta de acceso a la vivienda con la tendencia de los jóvenes a invertir en cripto

El estudio de dos universidades estadounidenses sostiene que la imposibilidad de ser propietarios incide en la elección de inversiones de alto riesgo.

UN IMÁN PARA JÓVENES SIN INMUEBLES. El estudio de las universidades de Northwestern y de Chicago vincula la inversión en cripto con el déficit habitacional juvenil. / UNSPLASH UN IMÁN PARA JÓVENES SIN INMUEBLES. El estudio de las universidades de Northwestern y de Chicago vincula la inversión en cripto con el déficit habitacional juvenil. / UNSPLASH
Hace 18 Min

La dificultad para acceder a una casa propia no es sólo un debate económico: influye en las decisiones que toman millones de jóvenes en el mundo. Un estudio reciente de los investigadores Seung Hyeong Lee (Northwestern University) y Younggeun Yoo (Chicago University) indica que la generación nacida en la década de 1990/2000 tiene muchas menos probabilidades de convertirse en propietaria en comparación con la de sus padres, y que esa brecha impulsa la búsqueda de alternativas financieras cada vez más arriesgadas.

La investigación muestra que la relación entre el precio de una vivienda y el ingreso medio en los Estados Unidos aumentó tanto entre 1984 y 2022 que hoy se necesitan casi dos años adicionales de trabajo para comprar el mismo tipo de propiedad.

El informe de las universidades de Northwestern y Chicago describe que los jóvenes con patrimonios inferiores a U$S 300.000 invierten más en criptomonedas que los propietarios con activos similares. Para los investigadores, no se trata de entusiasmo por la tecnología, sino de una apuesta extrema ante la sensación de que el acceso a la vivienda se volvió inalcanzable.

Desánimo, consumo y decisiones que cambian para siempre

El estudio identifica un punto de quiebre psicológico: cuando una persona concluye que no podrá comprar una casa, su comportamiento financiero cambia de manera estructural.

Los datos muestran que los inquilinos desanimados consumen alrededor de un 10% más con tarjetas de crédito que los propietarios con el mismo nivel de activos. También duplican la probabilidad de considerar que “trabajar duro no es importante”, una señal de lo que en el mercado laboral se describe como abandono silencioso.

El mayor interés en criptomonedas aparece entre quienes tienen entre U$S 50.000 y U$S 300.000. Ese grupo queda atrapado en un punto intermedio: demasiado capital para sentirse protegido por redes de asistencia, pero insuficiente para entrar al mercado inmobiliario. Cuando el patrimonio baja de U$S 50.000, directamente dejan de invertir por falta de liquidez.

Un fenómeno que se repite en otros países

Aunque la investigación se centra en los Estados Unidos, encuentra comportamientos similares en Corea del Sur y Japón, donde el costo de la vivienda empuja a los jóvenes a renunciar a planes familiares, proyectos de largo plazo y, en muchos casos, a adoptar perfiles de inversión más riesgosos.

Ambos países registran además altos niveles de adopción cripto, lo que refuerza la relación entre frustración habitacional y la búsqueda de alternativas financieras no tradicionales.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosJóvenesCriptomonedas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
4

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria
5

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?
6

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Argentinos detenidos en Miami: cuánto deberán pagar de fianza y qué cargos enfrentarán

Argentinos detenidos en Miami: cuánto deberán pagar de fianza y qué cargos enfrentarán

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Comentarios