San Martín redefine su esencia: Facundo Pérez Castro explica el proyecto y el perfil de los refuerzos

En San Martín se viven días de reordenamiento institucional, pero también de reencuentros. En ese sentido, uno de los más significativos es el de Facundo Pérez Castro, que regresa al club que lo vio competir hace más de una década, ahora desde un rol que lo interpela de otra manera. No volvió como aquel mediocampista temperamental; volvió para planificar, convencer y construir como nuevo director deportivo. Desde Buenos Aires, con un teléfono que arde y un cuaderno que se llena de nombres, apuntes y prioridades, ya empezó a delinear el equipo que se viene.