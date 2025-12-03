San Martín redefine su esencia: Facundo Pérez Castro explica el proyecto y el perfil de los refuerzos

En San Martín se viven días de reordenamiento institucional, pero también de reencuentros. En ese sentido, uno de los más significativos es el de Facundo Pérez Castro, que regresa al club que lo vio competir hace más de una década, ahora desde un rol que lo interpela de otra manera. No volvió como aquel mediocampista temperamental; volvió para planificar, convencer y construir como nuevo director deportivo. Desde Buenos Aires, con un teléfono que arde y un cuaderno que se llena de nombres, apuntes y prioridades, ya empezó a delinear el equipo que se viene.
Los movimientos no esperan al acto formal. Desde hace días, Pérez Castro trabaja en un ecosistema de llamados incesantes, intercambios con dirigentes y reuniones que van ordenando el inicio de un proyecto que deberá ser inmediato.
“Es un desafío lindo, que lo tomamos con mucha seriedad. Sabemos lo que está esperando la gente, lo que necesita San Martín, y por eso estamos trabajando cuidadosamente en este proyecto”, aseguró Pérez Castro en diálogo con LA GACETA, para describir su punto de partida.
La urgencia deportiva impone el ritmo. El director deportivo explica, antes de avanzar en definiciones, que el foco inicial es claro y prioritario. “Lógicamente estamos atacando lo primordial, que hoy es el fútbol profesional. Es lo urgente; es lo que hoy nos demanda”, afirmó el ex mediocampista, que vistió la camiseta del “Santo” durante la temporada 2008/09.
Mientras que cuando se le pregunta por el perfil del futuro plantel, Pérez Castro no duda en remarcar el tipo de futbolista que pretende para este ciclo.
“El ADN que buscamos es el ADN del verdadero San Martín. Jugador con actitud, con hambre de gloria, que no dé una pelota por perdida y entienda que cada partido es una final”, detalló, dejando en claro que la identidad será un filtro tan importante como la calidad técnica.
La búsqueda no se limita a caras nuevas. También contempla jugadores con pasado en el club, siempre que encajen en el proyecto. “No descartamos nada. Todo aquel jugador que esté a la altura del momento de San Martín será tenido en cuenta”, explicó, reflejando un escenario amplio pero meticulosamente evaluado.
Los representantes, mientras tanto, no dejan pasar minuto sin intentar ocupar un espacio en la reconstrucción del plantel. Pérez Castro convive con ese flujo constante. “Los teléfonos arden con empresarios ofreciendo jugadores. Lo más importante es encontrar esa columna vertebral con un arquero, un central fuerte, un volante central con presencia, un ‘9’ goleador y un volante creativo”, describió Pérez Castro, estableciendo ya un mapa de prioridades.
El “9”, un tema sensible en los últimos años para el club, también aparece en su agenda inmediata. “Hay que buscar un jugador que tenga personalidad, buen juego aéreo, pivoteo fuera del área y capacidad física para sobreponerse. Esta categoría exige un goleador que se identifique con el hincha y con el ADN del club”, reconoció.
El armado del área deportiva no dependerá sólo de él. Pérez Castro suma nombres que ya trabajan a su par. “Sebastián ‘Tomatito’ Pena tuvo pasado en San Martín y trabajó muy bien como entrenador. Agustín Briones también será parte, un futbolista que pasó por el club. Lo acompaña su hermano Juan y Matías Torres (de la cantera de San Martín). Ambos aportarán un conocimiento enorme del fútbol de San Martín”, describió Pérez Castro al presentar a su equipo de apoyo.
Rol importante
Los futbolistas surgidos de las inferiores también forman parte de un capítulo central en el proyecto. Pérez Castro entiende su valor estratégico. “Son un recurso genuino importantísimo. Tenemos el objetivo de armar una estructura que los fortalezca y los jerarquice para que tengan la oportunidad de pegar un salto” sostuvo.
En paralelo, se instala una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá con Mariano Campodónico? El director deportivo, con prudencia, marcó su postura. “Mariano tiene contrato vigente, es un ídolo del club y hay que tratarlo con un respeto especial. Apenas llegue nos juntaremos con él y desde ahí se tomará una decisión”, indicó, evitando cualquier adelantamiento.
La política de contrataciones también tendrá un formato definido, apuntado a evitar errores del pasado.
“Esto es un trabajo en equipo. La propuesta siempre será el consenso con Rafa (Ponce de León), con Oscar (Mirkin) y con todos los involucrados. Nosotros aportaremos nuestra experiencia para analizar cada posición y tomar la decisión final juntos”, explicó sobre el proceso, que ya cuenta con alternativas en caso de que no se continúe con Campodónico. ¿Las opciones? El que más consenso genera hoy es Leandro Gracián, impulsado por su reciente campaña en Deportivo Madryn y de gran amistad con Pérez Castro; detrás aparecen Walter Otta (Deportivo Morón), Luis García (recientemente desvinculado de Atlanta) y Omar De Felippe, libre tras su salida de Central Córdoba
En lo que respecta a los contratos de los refuerzos, el director deportivo fue contundente. “No pensamos hacer contratos largos. Serán por la temporada, con posibilidad de renovación según rendimiento”.
Feliz por volver
En lo personal, el regreso de Pérez Castro al club abre un capítulo emocional que no evitó mencionar. “Es una alegría inmensa volver a La Ciudadela a aportar un ‘granito’ de arena. Siempre supe que iba a volver. Los contactos en Argentina, Europa o Asia son parte de lo que puedo aportar para hacer crecer este monstruo”, reflexionó. “Al hincha decirle que tenga fe y acompañe. Vamos a trabajar fuerte para armar un equipo competitivo, con la identidad de San Martín, que invite a venir a La Ciudadela y nos acerque al ascenso”, prometió.