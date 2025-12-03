Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

El fútbol del ascenso amaneció atravesado por una noticia que golpeó de lleno a hinchas, dirigentes y jugadores. Santiago Fredes, director técnico y emblema del Club Luján de la Primera B, murió a los 35 años luego de haber sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune que agravó su cuadro de forma súbita. La institución confirmó el fallecimiento mediante un comunicado que desató una cadena de mensajes de tristeza en toda la categoría.