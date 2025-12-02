Sorpresa en la Primera Nacional: Ariel Martos será el nuevo DT de San Martín de San Juan

San Martín de San Juan confirmó este jueves la llegada de Ariel Martos como entrenador para encarar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El tucumano, de 48 años, firmó contrato y asumirá al frente del “Verdinegro” con un cuerpo técnico mixto, en medio de un escenario deportivo complejo tras el descenso.
La dirigencia presentó oficialmente al nuevo staff. Luis Martínez será su ayudante de campo y Félix Soraire ocupará el rol de preparador físico. A ellos se sumarán Alejandro Schiapparelli, Javier Cerdán, Fabián González y Ernesto Ceballos, quienes continuarán desde el proceso anterior y ahora formarán parte del equipo de trabajo liderado por Martos.
La elección no es casual. Martos llega con experiencia fresca en la categoría, después de su paso por San Martín de Tucumán, donde dirigió 28 partidos entre febrero y julio de este año y consiguió 12 triunfos, 11 empates y cinco derrotas. Su primera aventura como DT había comenzado oficialmente el 8 de febrero, en un 0-0 ante Almagro. Antes, su recorrido estuvo marcado por una larga trayectoria en formativas: trabajó más de una década en el "Santo" en distintos roles, además de su paso inicial por Central Norte y UTA. Ese perfil, de construcción, metodología y trabajo a mediano plazo, sedujo a la dirigencia sanjuanina en un momento clave.
El contexto en el que llega no es menor. El “Santo” sanjuanino atraviesa días difíciles tras descender a la Primera Nacional después del 4-2 ante Aldosivi, un golpe que aceleró la salida de Leandro “Pipi” Romagnoli y forzó la reconfiguración del proyecto deportivo de manera urgente. La presentación del nuevo entrenador apunta a dar un golpe de timón y comenzar a ordenar el armado del plantel 2026.
“En el día de hoy se firmó el contrato del nuevo Cuerpo Técnico. El DT será Ariel Martos”, publicó el club en sus redes, acompañado del clásico #VamosVerdinegro. El mensaje oficial también ratificó la continuidad de los integrantes del cuerpo técnico anterior.
Mientras tanto, la Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma. La AFA realizará el 22 de diciembre el sorteo de las dos zonas, un paso decisivo para que el “Verdinegro” conozca su recorrido y termine de ajustar su planificación. El desafío será grande: volver a ser competitivo desde el arranque y recomponer la identidad futbolística después de una temporada traumática.
Para Martos será su segunda experiencia como entrenador de un primer equipo y la primera fuera de Tucumán. Además, no se descarta que en algún momento del torneo pueda cruzarse con San Martín de Tucumán, el club donde construyó la mayor parte de su carrera y que lo vio debutar como DT en la categoría.
Para el "Santo" de San Juan, su llegada marca el inicio de una reconstrucción necesaria, con un técnico que conoce la Primera Nacional, apuesta por el trabajo y asume la misión de reacomodar un club que busca reencontrarse rápido con su mejor versión.