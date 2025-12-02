Sorpresa en la Primera Nacional: Ariel Martos será el nuevo DT de San Martín de San Juan

La elección no es casual. Martos llega con experiencia fresca en la categoría, después de su paso por San Martín de Tucumán, donde dirigió 28 partidos entre febrero y julio de este año y consiguió 12 triunfos, 11 empates y cinco derrotas. Su primera aventura como DT había comenzado oficialmente el 8 de febrero, en un 0-0 ante Almagro. Antes, su recorrido estuvo marcado por una larga trayectoria en formativas: trabajó más de una década en el "Santo" en distintos roles, además de su paso inicial por Central Norte y UTA. Ese perfil, de construcción, metodología y trabajo a mediano plazo, sedujo a la dirigencia sanjuanina en un momento clave.