Territorios y temporalidades: reseña del libro “Diosas mutantes”, de Mario Flores

Si bien la violencia, en sus distintas formas, está presente desde el principio en la novela, en el segundo capítulo se instala un tipo de violencia que parece estar invisibilizada en nuestros territorios y en nuestras temporalidades: la violencia contra la mujer. El capítulo se inicia y cierra con un sueño. Otra vez el sueño como revelación de lo que estaba oculto y como profecía. En un claro de las yungas, en plena noche, se mezclan lo humano y lo animal, alrededor del fuego que todo purifica, que da vida, pero también destruye. Cuatro mujeres, cuatro diosas mutantes, con cuerpo humano y cabezas de animales, rememoran sus sufrimientos en mano de distintos hombres (el novio de la madre, el amigo del padre, el propio padre). La cuarta mujer, la dueña del sueño, calla y escucha. Poco sabemos todavía de este personaje, de Devi, sólo que trabaja en el canal de cable local, que detesta profundamente al dueño del mismo, que tiene un hijo. Lo que no deja de llamar la atención es que el lugar elegido para que el sueño se manifieste es un polígono de tiro al que iba de niña con su padre, Pero el padre no está ahora, sólo ella, el fuego y las otras mujeres.