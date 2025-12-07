Qué pasa si limpiás el televisor con alcohol: riesgos y cómo hacerlo correctamente

El alcohol etílico, aunque parece una solución práctica y accesible, deteriora capas protectoras como la antirreflejo y la oleofóbica. Esta acción provoca reflejos molestos, pérdida de intensidad en los colores y afecta directamente la durabilidad de la pantalla. A esto se suma que es una sustancia inflamable, lo que representa un riesgo adicional cuando se utiliza cerca de equipos electrónicos.