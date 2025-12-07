Qué pasa si limpiás el televisor con alcohol: riesgos y cómo hacerlo correctamente

Mantener la pantalla del televisor en buen estado es esencial para garantizar una buena experiencia visual y prolongar la vida útil del equipo. Sin embargo, muchas personas recurren al alcohol para limpiarlo sin saber que este hábito puede resultar muy perjudicial para el dispositivo.
El alcohol etílico, aunque parece una solución práctica y accesible, deteriora capas protectoras como la antirreflejo y la oleofóbica. Esta acción provoca reflejos molestos, pérdida de intensidad en los colores y afecta directamente la durabilidad de la pantalla. A esto se suma que es una sustancia inflamable, lo que representa un riesgo adicional cuando se utiliza cerca de equipos electrónicos.
Conocer qué productos evitar y cuáles son seguros es clave para limpiar el televisor sin comprometer su tecnología ni su rendimiento.
Qué elementos no deben usarse para limpiar un televisor
Aunque el alcohol etílico es uno de los productos más utilizados -y a la vez más dañinos- no es el único que debe descartarse.
Los limpiadores multiuso, aerosoles para vidrios y soluciones con amoníaco suelen contener químicos agresivos que deterioran las capas protectoras del panel, generando pérdida de nitidez y distorsiones en los colores. También se debe evitar aplicar agua directamente sobre la pantalla, ya que la humedad puede filtrarse y perjudicar los circuitos internos.
En cuanto a los materiales, los paños ásperos, servilletas y toallas de papel pueden rayar la superficie y dejar marcas irreversibles. Asimismo, productos con acetona, vinagre, detergentes o sustancias abrasivas pueden causar manchas permanentes.
Otros hábitos riesgosos incluyen el uso de esponjas, cepillos o elementos punzantes, que pueden rayar o incluso perforar el panel. Por eso, los especialistas recomiendan optar siempre por un paño de microfibra suave, en seco o levemente humedecido con agua destilada o con un producto aprobado por el fabricante.
Cómo limpiar el televisor de forma correcta
Para realizar una limpieza segura, el primer paso es apagar y desenchufar el televisor. Esto evita accidentes y permite ver con mayor claridad las manchas y el polvo acumulado.
El paño de microfibra es el instrumento ideal: no raya, no deja pelusas y es suave con la superficie. Es importante que el líquido de limpieza nunca se aplique directamente sobre la pantalla. Lo correcto es humedecer ligeramente el paño con agua destilada o una solución recomendada por el fabricante.
Los movimientos deben ser suaves y circulares, sin ejercer demasiada presión para no dañar el panel. Si aparecen manchas persistentes, se puede repetir el procedimiento con una pequeña cantidad de la solución indicada. En todos los casos, se debe evitar el uso de alcohol, amoníaco, limpiacristales o detergentes comunes, ya que afectan las capas protectoras y deterioran la calidad de imagen.
Antes de encender nuevamente el televisor, es fundamental asegurarse de que la pantalla esté completamente seca. Con estos cuidados básicos, es posible mantener la nitidez del equipo y extender su vida útil sin riesgos.