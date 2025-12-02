Una campaña irlandesa revela cuán fácil es vulnerar la intimidad de los chicos en las redes

La discusión sobre el sharenting, la práctica de compartir fotos, videos y otros contenidos sobre los chicos menores de edad en internet y redes sociales volvió a instalarse en la agenda internacional después de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda presentara una campaña audiovisual que busca interpelar a padres y madres sobre lo que publican de sus hijos en redes. Con el lema Pause before you post (“Pensá antes de publicar”), el organismo muestra de manera cruda cómo desconocidos pueden acceder a información sensible de niños y niñas a partir de fotos, videos y datos que los propios adultos comparten sin medir consecuencias.