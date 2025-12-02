Racing, Gimnasia, Boca y Estudiantes: así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

La jornada culminó pasada la medianoche en Avellaneda, con un duelo vibrante entre Racing y Tigre. El equipo dirigido por Gustavo Costas venía de un batacazo ante River y volvió a imponerse desde los doce pasos. Tras igualar sin goles en los 120 minutos, la Academia ganó 4-2 en los penales gracias a la actuación decisiva de Facundo Cambeses, quien se transformó en el héroe de la clasificación. Con ese resultado, el conjunto de Avellaneda se cruzará con Boca en La Bombonera.