Racing, Gimnasia, Boca y Estudiantes: así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

La definición del Torneo Clausura ya tiene a sus cuatro protagonistas. Este lunes se completó el cuadro de semifinales con un resultado inesperado en el Estadio Claudio Fabián Tapia, donde Gimnasia y Esgrima La Plata dio la gran sorpresa al eliminar a Barracas Central con un triunfo por 2-0. Los tantos de Manuel Panaro y Franco Torres sellaron la clasificación del Lobo, que ahora deberá enfrentar a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense que se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.
La jornada culminó pasada la medianoche en Avellaneda, con un duelo vibrante entre Racing y Tigre. El equipo dirigido por Gustavo Costas venía de un batacazo ante River y volvió a imponerse desde los doce pasos. Tras igualar sin goles en los 120 minutos, la Academia ganó 4-2 en los penales gracias a la actuación decisiva de Facundo Cambeses, quien se transformó en el héroe de la clasificación. Con ese resultado, el conjunto de Avellaneda se cruzará con Boca en La Bombonera.
Boca, a su vez, había logrado su pase el domingo tras un duelo cargado de tensión frente a Argentinos Juniors. El equipo de Claudio Úbeda se impuso 1-0 con un gol tempranero de Ayrton Costa y volvió a mostrar solidez en su combinación de juventud y experiencia. En un partido cerrado, el Xeneize resistió los intentos del Bicho y accedió a las semifinales, donde ahora recibirá a Racing en un choque que promete ser uno de los más intensos del torneo.
Del otro lado del cuadro, Estudiantes se había convertido en el primer clasificado tras derrotar 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con un tanto de Tiago Palacios. El triunfo tuvo un peso especial por el contexto institucional adverso que afrontaba el Pincha: días antes, el Tribunal de Disciplina de la AFA había sancionado por seis meses a su presidente, Juan Sebastián Verón. Aun así, el equipo sostuvo su rendimiento y volvió a ganar como visitante, luego de haber eliminado también a Rosario Central.
Impacto en las copas internacionales
La resolución de los cuartos de final también modificó el mapa rumbo a los torneos de 2026. River depende ahora de que Boca se consagre campeón para ingresar al repechaje de la Copa Libertadores, mientras que Independiente necesita que el título quede en manos de Boca o Racing para aspirar a un lugar en la Sudamericana. De no darse esos escenarios, ambos clubes podrían quedar fuera de las competencias continentales en el próximo año.
Cruces definidos en semifinales
Gimnasia de La Plata - Estudiantes (El "Lobo" va de local, con día y horario a definir).
Boca Juniors- Racing (En La Bombonera, con día y horario a definir).