Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 2 de diciembre: qué santos se celebran este día del mes

Conocé cuáles son y en qué situaciones pueden interceder por vos

DOS REPRESENTACIONES DE SANTA BIBIANA DOS REPRESENTACIONES DE SANTA BIBIANA
Hace 4 Hs

El 2 de diciembre el santoral católico conmemora los santos de Santa Bibiana, San Silverio y el Beato Juan Ruysbroeck.

Estos personajes en la tradición católica son honrados por ser ejemplo de devoción y sacrificio.

Santa Bibiana

Santa Bibiana, también conocida como Viviana, es una mártir cristiana cuya vida estuvo marcada por una profunda fe en tiempos de persecución.

Bibiana nace en una familia ilustre romana y cristiana durante el mandato del emperador Juliano el Apóstata, siendo gobernador un tal Aproniano.43 Aproniano, después de haber hecho asesinar a los padres de Bibiana, Flaviano di Montefiascone y Dafrosa de Roma, trató de obligar a la apostasía a sus hijas privándolas de alimento para que murieran de inanición. Demetria murió pero Bibiana sobrevivió. Se enfrentó al gobernador, quien, para debilitar su resistencia la confió a una alcahueta llamada Rufina. Bibiana no sucumbió a las tentaciones de la vida mundana y se mantuvo fiel a sus creencias. Finalmente, el gobernador ordenó que Bibiana fuera atada a una columna y flagelada.4 Su cuerpo fue arrojado a los perros, que no lo tocaron, y finalmente fue enterrado junto a sus padres y su hermana.

Sus virtudes más destacadas son la fortaleza ante la adversidad y la lealtad a sus creencias incluso frente a las pruebas más difíciles.

Se le invoca para encontrar paz en situaciones de estrés, superar momentos difíciles y fortalecer la fe en tiempos de duda.

San Silverio 

San Silverio fue un Papa y mártir del siglo VI, conocido por su firmeza en defender la fe y la unidad de la Iglesia.

El liderazgo, la valentía y la defensa de la verdad en medio de conflictos son sus principales fortalezas.

Es el santo ideal para pedir ayuda en decisiones importantes y resolver conflictos que requieran sabiduría y diplomacia.

El Beato

En cuanto al Beato Juan Ruysbroeck, aunque no canonizado, es recordado por sus escritos espirituales que inspiran a buscar una conexión profunda con Dios.

Sus virtudes más destacadas son la espiritualidad profunda y la inspiración para la vida contemplativa.

Se le pide guía en la búsqueda de paz interior y claridad espiritual.

Cómo invocar a estos santos en tu vida diaria

El santoral no solo honra la memoria de los santos, sino que también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo sus virtudes pueden aplicarse a nuestra vida. Aquí tienes algunas ideas para conectarte con ellos:

Oración personal: dedica un momento del día para pedir su intercesión en áreas específicas de tu vida.

Encender una vela: como símbolo de fe, puedes encender una vela mientras meditas en sus virtudes.

Lectura espiritual: aprende más sobre la vida de estos santos para inspirarte y fortalecer tu fe.

Actos de bondad: emula sus virtudes a través de pequeñas acciones diarias.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios