Joaquín Sabina se despidió para siempre de los escenarios con un emotivo concierto en Madrid: “Es el último de mi vida”

Joaquín Sabina dio su adiós definitivo a los escenarios en un concierto histórico realizado en el Movistar Arena de Madrid. Ante 12.000 personas, el músico de Úbeda, de 76 años, anunció con la voz quebrada que este sería “el último concierto de su vida”, cerrando así la gira “Hola y adiós”, que reunió a más de 700.000 espectadores en 71 shows alrededor del mundo.