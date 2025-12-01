Un sueño cumplido: Bautista Solórzano se consagró en el Nacional Juvenil de polo

Ese entendimiento se notó desde el primer día. Centauros debutó con una victoria por 8-7 sobre La Fija y luego superó por 6-5 a Las Codornices, lo que le abrió el camino hacia la final. Pero el partido decisivo sería otra historia: una batalla deportiva contra Los Lagartos. El marcador parecía un golpe de realidad: 6 a 2 abajo. Sin embargo, nadie se resignó. “Fue un partidazo. Íbamos perdiendo por cuatro goles y lo pudimos revertir en los últimos chukkers. Jugamos con mucha actitud, nunca bajamos los brazos y siempre fuimos en busca de la victoria”, explicó el tucumano, que además fue el goleador con cuatro tantos. Los otros goles los aportaron Blazquez (2), Cabrera de Vega (2) y Tobías Torreadrado (2), quien ingresó en reemplazo de Juan Cruz Naretto, ausente en la final.