Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La avaricia de la corrupción
Hace 11 Hs

La vida acontece en una sucesión de hechos y también en un interminable y recurrentes ciclos que derivan en análogas similitudes y semejanzas con el pasado y la actualidad. En los albores del siglo XIX el romántico poeta Pushkin le sugería a su amigo Nikolai Gogol el argumento de la obra “Las almas muertas” al relatarle una aventura sucedida en los alrededores de su propiedad. La trama giraba en torno a un petimetre y bribón llamado Pavel Chichicov que intenta consumar una gigantesca estafa recorriendo las grandes extensiones de la Rusia rural, adquiriendo las almas muertas, es decir, los siervos ya fallecidos sujetos durante años a un impuesto de capitación, aprovechando la tardanza e incuria en realizar un nuevo censo. Hoy asistimos en nuestro país a dos siglos de distancia, a un desfile incesante de “almas vivas” que valiéndose de su cercanías y participación en el poder, usufructuaron en beneficio propio una desmedida riqueza, esquilmando al estado en una colosal rapiña. La imagen difundida años atrás de un ex presidente abrazando jocosamente una caja de bienes, es el símbolo mórbido del síndrome hidrópico, una representación de la avaricia que recuerda al viejo y tacaño tonelero Grandet de la obra cumbre de Balzac. La avaricia, uno de los siete pecados capitales, es un constante ejercicio del poder humano puesto al servicio de la personalidad; se apoya sobre dos sentimientos: el amor propio y el interés. El alimento de la avaricia se compone de dinero y de desdén. “El tanto por ciento”, obra del dramaturgo español López de Ayala (1828-1879), nos revela: “Ese afán de enriquecer el cuerpo a costa del alma, es universal veneno, de la conciencia del hombre que nos tapa con el nombre de negocio, tanto cieno”. Una sentencia festiva sobre la avaricia es de Voltaire: “Los hombres no odian al avaro, sino porque no hay nada que ganar con él”.

Alfonso Giacobbe                                                                

24 de Septiembre 290 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
1

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
2

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
3

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
5

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo
6

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Más Noticias
El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Recuerdos fotográficos: 1991. Cuando el “Malevo” le regaló su sombrero al “Chiche” Aráoz

Recuerdos fotográficos: 1991. Cuando el “Malevo” le regaló su sombrero al “Chiche” Aráoz

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

Comentarios