Brutal pelea entre jóvenes a la salida de un boliche en Salta: “Matalo, matalo, mandalo al hospital”

El ataque: golpes, gritos y cero intervención

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, a poco más de una cuadra de un local que funciona como boliche y salón de fiestas. En las imágenes que circularon, se observa cómo uno de los jóvenes tira al suelo a otro y comienza a golpearlo sin pausa, mientras un grupo lo rodea.