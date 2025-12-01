Brutal pelea entre jóvenes a la salida de un boliche en Salta: “Matalo, matalo, mandalo al hospital”

Una violenta pelea entre adolescentes ocurrida en la ciudad de General Güemes, provincia de Salta, volvió a encender alarmas sobre la escalada de agresiones juveniles en Salta. El episodio, registrado en video y viralizado durante el fin de semana, muestra a un joven siendo derribado y golpeado salvajemente mientras varios testigos alentaban la agresión con gritos estremecedores.
El ataque: golpes, gritos y cero intervención
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, a poco más de una cuadra de un local que funciona como boliche y salón de fiestas. En las imágenes que circularon, se observa cómo uno de los jóvenes tira al suelo a otro y comienza a golpearlo sin pausa, mientras un grupo lo rodea.
Uno de los momentos más impactantes del video es cuando se escucha a un espectador gritar: “¡Matalo, matalo, mandalo al hospital!”, lo que desató indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales.
Según informaron residentes de Güemes a El Tribuno, pese a la brutalidad de la agresión, la víctima no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.
No hubo denuncia policial
A pesar del nivel de violencia registrado, no se radicó ninguna denuncia policial hasta el momento. El silencio oficial y la falta de actuaciones reavivaron el debate sobre la responsabilidad de los adultos, las instituciones y los propios jóvenes al salir de los locales bailables.
Indignación en redes sociales y comparaciones con el caso Báez Sosa
La viralización del video generó una ola de repudio. Muchos usuarios expresaron su preocupación por la naturalización de la violencia grupal y la falta de asistencia a la víctima. Varios compararon el episodio con el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
“Alguien sabe cómo está el chico que golpean salvajemente? El caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje”, escribió una usuaria en el portal Latidos Güemes.
Otro mensaje señalaba: “Si tan solo dimensionaran que un momento de ira puede arruinarle la vida a una familia entera y también la de ellos mismos”.
También hubo quienes apuntaron al rol de las familias y a la necesidad de educación emocional y límites:
“La vida del otro no vale nada… Padres, hablen con sus hijos”.
Otros directamente pidieron sanciones:
“Tendrían que meter preso a todos. El que golpea realmente lo quería matar, se nota el odio”.
Un problema creciente: peleas, alcohol y violencia juvenil
La escena vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las peleas a la salida de los boliches, especialmente entre adolescentes que combinan consumo de alcohol, impulsividad y conductas grupales violentas.
Vecinos de General Güemes advirtieron que este tipo de situaciones se repite y que la falta de controles, junto con la permisividad social, está creando un ambiente cada vez más peligroso en zonas nocturnas de la provincia.