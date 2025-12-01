San Martín enfrenta horas decisivas: Campodónico tendrá su primer encuentro con la nueva CD

Los movimientos que se vienen en el plantel "santo"

Dos situaciones ya comenzaron a tomar forma: Leonardo Monje y Axel Bordón estarían cerca de rescindir sus vínculos. Ambos fueron notificados de que la continuidad no está asegurada y se avanzará en negociaciones para acordar su salida. Además, la dirigencia tiene previsto reunirse con Darío Sand, uno de los jugadores más regulares del último torneo. El arquero recibió ofertas de otros clubes de la categoría y la CD quiere conocer de primera mano su postura: si su deseo es seguir en La Ciudadela o iniciar un nuevo ciclo en otro destino.