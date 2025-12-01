Secciones
San Martín enfrenta horas decisivas: Campodónico tendrá su primer encuentro con la nueva CD

El DT buscará continuidad, pero la dirigencia analiza cerrar su ciclo y avanzar con otro entrenador en medio de definiciones clave del plantel.

¿SE VA? Campodónico todavía no tiene asegurada su continuidad como el entrenador de San Martín. ¿SE VA? Campodónico todavía no tiene asegurada su continuidad como el entrenador de San Martín. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 4 Hs

Mariano Campodónico llegará esta noche a Tucumán, con un objetivo concreto: reunirse con la nueva comisión directiva de San Martín para definir su futuro. El entrenador, que encabezó el tramo final del torneo anterior, se presentará mañana después de la primera práctica post receso, en una jornada que marcará el rumbo inmediato del plantel. La dirigencia encabezada por Oscar Mirkin escuchará su propuesta y su análisis del semestre, pero en el seno de la nueva conducción existe una sensación compartida: consideran que el ciclo del técnico está prácticamente concluido.

Más allá de la formalidad del encuentro, la CD trabaja desde hace días en un plan alternativo. La mesa chica de fútbol ya maneja una lista de candidatos y, según trascendió, Leandro Gracián es el nombre que más consenso reúne hoy dentro del espacio, impulsado también por su reciente campaña con Deportivo Madryn. Detrás aparecen otras tres opciones: Walter Otta, actualmente en Deportivo Morón; Luis García, recientemente desvinculado de Atlanta; y Omar De Felippe, que dejó su cargo en Central Córdoba hace pocas semanas. Cualquiera de ellos podría convertirse en el nuevo conductor del “Santo” si finalmente se decide no continuar con Campodónico.

En paralelo, las próximas horas serán clave para el armado del plantel. La CD recibirá la lista completa de los futbolistas cuyos contratos vencen en diciembre y deberá evaluar caso por caso antes de tomar decisiones. El análisis incluirá rendimiento, edad, situación contractual y, sobre todo, la proyección del nuevo modelo deportivo que impulsa Mirkin junto a Facundo Pérez Castro.

Los movimientos que se vienen en el plantel "santo"

Dos situaciones ya comenzaron a tomar forma: Leonardo Monje y Axel Bordón estarían cerca de rescindir sus vínculos. Ambos fueron notificados de que la continuidad no está asegurada y se avanzará en negociaciones para acordar su salida. Además, la dirigencia tiene previsto reunirse con Darío Sand, uno de los jugadores más regulares del último torneo. El arquero recibió ofertas de otros clubes de la categoría y la CD quiere conocer de primera mano su postura: si su deseo es seguir en La Ciudadela o iniciar un nuevo ciclo en otro destino.

Temas TucumánPrimera NacionalOscar MirkinClub Deportivo MorónOmar De FelippeSan MartínMariano CampodónicoDarío Sand
