Cuándo se estrena el nuevo documental de Lali Espósito y dónde verlo por streaming

El nuevo documental de Lali Espósito ya tiene fecha confirmada. “LALI: la que le gana al tiempo” se estrena en los primeros días de diciembre y mostrará la intimidad de la artista argentina durante tres años de grabaciones, giras y procesos creativos que culminaron con sus emblemáticos conciertos en el estadio Vélez Sarsfield. Esos shows la convirtieron en la primera mujer argentina en llenar ese estadio con recitales propios.