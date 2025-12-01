Secciones
Cuándo se estrena el nuevo documental de Lali Espósito y dónde verlo por streaming

“LALI: la que le gana al tiempo” llega en diciembre a Netflix. El film registra tres años de la vida de la cantante, desde su regreso a la música hasta sus históricos shows en Vélez.

Hace 6 Hs

El nuevo documental de Lali Espósito ya tiene fecha confirmada. “LALI: la que le gana al tiempo” se estrena en los primeros días de diciembre y mostrará la intimidad de la artista argentina durante tres años de grabaciones, giras y procesos creativos que culminaron con sus emblemáticos conciertos en el estadio Vélez Sarsfield. Esos shows la convirtieron en la primera mujer argentina en llenar ese estadio con recitales propios.

Cuándo se estrena el documental de Lali Espósito

El documental se estrena el jueves 4 de diciembre de 2025. Así lo confirmó Netflix, plataforma que adquirió los derechos exclusivos de exhibición.

Dónde ver “LALI: la que le gana el tiempo”

La película solo podrá verse online por Netflix. Será necesario contar con una suscripción activa para acceder al contenido.

La producción sigue a Lali en su regreso a los escenarios después de tres años, en un recorrido que —según la sinopsis oficial— muestra “el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy”.

De qué trata el documental sobre Lali

Con una duración de 1 hora y 14 minutos, el film está dirigido por Lautaro Espósito, primo de la cantante. La película recoge:

Material íntimo y nunca antes visto

Archivo personal

Proceso creativo de sus dos últimos discos: Lali (2023) y No atiendas cuando el demonio llama (2025)

Testimonios de su círculo más cercano

Su crecimiento desde sus inicios en Floricienta y Casi Ángeles

El documental combina presente y pasado para mostrar cómo Lali construyó una identidad artística sólida, con espacio para la vulnerabilidad, la resiliencia y la reinvención.

Lali, su voz en primera persona

En el tráiler, Lali reflexiona sobre su historia y el peso de la exposición mediática:

“Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”.

La cantante también reafirma su identidad artística:

“Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. No soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”.

Del pop al rock: los discos detrás del documental

El documental atraviesa los procesos de dos discos clave en su carrera reciente:

• Lali (2023)

Incluye hits como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”. Fue el álbum que marcó su mayor explosión en el pop argentino y le dio sus primeros shows en Vélez y dos premios Gardel.

• No atiendas cuando el demonio llama (2025)

Un proyecto más rockero y político, con colaboraciones como:

“Mejor que vos” (junto a Miranda!)

“33” (con Dillom)

“Plástico” (con Duki)

“Fanático”, uno de los cortes más populares

Este disco la consolidó como una de las artistas más influyentes del país y la única en realizar múltiples presentaciones en Vélez, sumando tres Gardel adicionales.

Una mirada íntima a una artista en plena evolución

“LALI: la que le gana el tiempo” busca mostrar cómo la cantante transformó experiencias personales en fuerza creativa. Con acceso exclusivo a su día a día, la película promete revelar una faceta profunda y auténtica de una figura central del pop latino.

