La gran incógnita en San Martín: ¿qué hará Oscar Mirkin con el futuro de Mariano Campodónico?

La transición deportiva de San Martín avanza en un marco de definiciones urgentes. En ese contexto, Mariano Campodánico llegará este lunes a la provincia para mantener una reunión con el flamante presidente Oscar Mirkin y evaluar los pasos a seguir. Aunque la nueva comisión directiva asumirá formalmente el jueves, sus integrantes coinciden en que el ciclo del entrenador está cumplido y que llegó el momento de analizar alternativas.
Con ese panorama, el área futbolística aparece como la prioridad inmediata. La dirigencia deberá resolver qué jugadores del actual plantel continuarán y cuáles quedarán al margen, en un mercado de pases que ya está en pleno movimiento y que exige decisiones rápidas para no perder terreno. Dentro de ese tablero, una de las situaciones más sensibles es la de Darío Sand. El arquero correntino mantuvo el viernes una reunión con el presidente saliente Rubén Moisello, en la que le informó que cuenta con ofertas de distintos clubes de la categoría. Su caso, de todos modos, quedó supeditado a la determinación de la nueva conducción.
Lo que se viene
En las próximas horas, la nueva CD tendrá que reunirse con el plantel, que retomará los entrenamientos el próximo domingo, en medio de una fuerte incertidumbre entre varios futbolistas sobre su futuro.
El equipo ya sufrió siete bajas durante los últimos días y el escenario obliga a una decisión inmediata respecto del rumbo deportivo que el club adoptará en esta nueva etapa.