La gran incógnita en San Martín: ¿qué hará Oscar Mirkin con el futuro de Mariano Campodónico?

Con ese panorama, el área futbolística aparece como la prioridad inmediata. La dirigencia deberá resolver qué jugadores del actual plantel continuarán y cuáles quedarán al margen, en un mercado de pases que ya está en pleno movimiento y que exige decisiones rápidas para no perder terreno. Dentro de ese tablero, una de las situaciones más sensibles es la de Darío Sand. El arquero correntino mantuvo el viernes una reunión con el presidente saliente Rubén Moisello, en la que le informó que cuenta con ofertas de distintos clubes de la categoría. Su caso, de todos modos, quedó supeditado a la determinación de la nueva conducción.