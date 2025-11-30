San Martín dio un giro en las urnas: Mirkin vuelve a la presidencia para encarar decisiones urgentes

A las 9 se abrieron las puertas del estadio y, desde ese momento, La Ciudadela recuperó el clima cívico. No había banderas desplegadas ni cánticos que marcaran la tensión habitual del fútbol: había socios que se saludaban después de meses, conversaciones cruzadas sobre el futuro institucional y deportivo, y una sensación generalizada de que la elección tenía un peso determinante. La mesa 1, ubicada dentro del museo del club, fue desde temprano uno de los puntos más concurridos. Allí, a las 11, llegó Mirkin acompañado por familiares, votó con una sonrisa sostenida y recibió el saludo de decenas de socios. Minutos después hizo lo propio Rodríguez, candidato de la lista N° 3, “Modernicemos San Martín”, en una postal que reafirmó el clima de convivencia política que marcó toda la mañana. También se presentaron a votar el presidente saliente Rubén Moisello, el vicepresidente Bruno Sogno y dirigentes que habían formado parte de la gestión renunciante.