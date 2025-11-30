Santoral del 1 de diciembre: la Iglesia celebra a San Eloy, patrono de los orfebres y los oficios manuales

Quién fue San Eloy

Nacido hacia el año 588 en la región de la actual Francia, Eloy se destacó desde joven por su talento para la orfebrería. Su habilidad técnica y su honestidad lo llevaron a trabajar para la corte de los reyes merovingios, donde fabricó piezas de oro, coronas y objetos litúrgicos que lo convirtieron en una figura célebre de su tiempo.