Caminoa celebró 20 años en movimiento junto a los transportistas del NOA

Cumplir 20 años en el rubro del transporte no es solo llegar a una meta: es demostrar que el compromiso sostenido, la innovación y la confianza siguen siendo claves para el crecimiento. Eso quedó demostrado en la celebración del vigésimo aniversario de Caminoa, la concesionaria oficial de Volvo Trucks que se ha convertido en un referente indiscutido para el transporte del NOA.