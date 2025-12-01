Secciones
Colombia investiga cómo ingresó al país una secta ultrarreligiosa
ALERTA. Lev Tahor tiene denuncias por maltrato infantil en varios países. ALERTA. Lev Tahor tiene denuncias por maltrato infantil en varios países.
Hace 6 Hs

BOGOTÁ, Colombia.- Una semana después de que 17 menores fueran rescatados de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor en Yarumal, un municipio de 44.000 habitantes en el norte de Colombia, la noticia sigue generando interrogantes.

Una investigación periodística de la cadena BBC pone en cuestión cómo fue posible que 26 miembros del grupo, acusado de tráfico de menores y abuso infantil en varios países de Latinoamérica, pudieron entrar en Colombia, establecerse en un hotel y residir durante un mes antes de ser detectados.

Las autoridades también se preguntan si el grupo estaba de paso o planeaba instalarse en Colombia, como hicieron en otros países de América Latina.

Desde su fundación en 1988 en Jerusalén, a Lev Tahor le persigue la polémica. Está considerado como un grupo radicalizado dentro de las propias colectividades judías de varios países. Ha enfrentado problemas con la ley en casi todos los lugares donde se han asentado sus miembros, muchos por delitos de explotación infantil.

Persecución

Los miembros de la secta denuncian una persecución religiosa en su contra y defienden sus costumbres, entre las cuales se cuenta el matrimonio con menores de edad.

Colombia es el cuarto país de América Latina en el que se ha detectado a Lev Tahor después de Guatemala, México y El Salvador. Por su nomadismo y aislamiento, es difícil cuantificar su número exacto de miembros, indica la publicación de la BBC.

El rescate de los 17 menores en Antioquia representó un punto de inflexión en la lucha contra la trata de personas y el abuso infantil en Colombia.

El operativo internacional, realizado el 23 de noviembre, tras la alerta de un sobreviviente, reveló la presencia del grupo. La situación migratoria de los menores complicó el proceso, ya que muchos tenían nacionalidades guatemaltecas y canadienses.

