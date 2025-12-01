Cartas de lectores: Poste peligroso

Una vez más es necesario recurrir a vuelta columna, ello atento a la despreocupación de las autoridades pertinentes en el pueblo de Río Seco. Aquí, sobre calle Alberdi, altura 80/90 casi llegando a la arteria Córdoba del Tucumán, existe un poste del tendido de líneas telefónicas de la empresa Telecom. El poste está demasiado inclinado sobre la casa en cuyo frente se encuentra. Quedó en ese estado en ocasión de un fuerte viento. Y el peligro no solo es sobre esa propiedad sino también sobre mi casa, altura 76, porque si ocurren fuertes vientos puede caernos también a nosotros. Hace como 20 días vinieron de la comuna local un par de veces a ver y no lo sacaron, obviamente porque hay líneas telefónicas que quizás funcionan y desconozco lo resuelto al respecto. Dada la gravedad, porque es un poste muy alto y pesado, y los posibles daños que puede ocasionar sobre las personas o los domicilios, amerita que las autoridades responsables se hagan cargo de que se lo saque o reemplace por otro que reúna las normas de seguridad apropiadas. Quizás alguna autoridad lea esta carta y sirva para evitar los perjuicios que seguramente ocasionar, tener en cuenta que está inclinado sobre la vereda por donde transitamos niños y vecinos todo el tiempo. Que esto vaya sirviendo de alerta ante el peligro que nadie quiere evitar.