Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Poste peligroso
Hace 7 Hs

Una vez más es necesario recurrir a vuelta columna, ello atento a la despreocupación de las autoridades pertinentes en el pueblo de Río Seco.  Aquí,  sobre calle Alberdi, altura 80/90 casi llegando a la arteria Córdoba del Tucumán,  existe un poste del tendido de líneas telefónicas de la empresa Telecom. El poste está demasiado inclinado sobre la casa en cuyo frente se encuentra.  Quedó en ese estado en ocasión de un fuerte viento. Y el peligro no solo es sobre esa propiedad sino también sobre mi casa, altura 76, porque si ocurren fuertes vientos puede caernos también a nosotros. Hace como 20 días vinieron de la comuna local un par de veces a ver y no lo sacaron, obviamente porque hay líneas telefónicas que quizás funcionan y desconozco lo resuelto al respecto. Dada la gravedad, porque es un poste muy alto y pesado, y los posibles daños que puede ocasionar sobre las personas o los domicilios,  amerita que las autoridades responsables se hagan cargo de que se lo saque o reemplace por otro que reúna las normas de seguridad apropiadas. Quizás alguna autoridad lea esta carta y sirva para evitar los perjuicios que seguramente ocasionar, tener en cuenta que está inclinado sobre la vereda por donde transitamos niños y vecinos todo el tiempo. Que esto vaya sirviendo de alerta ante el peligro que nadie quiere evitar.

Paula Isabel Arévalo  

arevalopaulaisabel10@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios