Efemérides del 1 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 1° de diciembre se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una efeméride creada en 1988 por la Organización de las Naciones Unidas para combatir contra el VIH. Desde entonces, todos los años diferentes agencias de la ONU y los gobiernos de todo el mundo se reúnen para continuar con la campaña "Onusida".
"Se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido, y celebrar las victorias de esta batalla contra el virus, como el acceso a servicios de prevención y tratamiento", detalla la web de la ONU.
Además, el 1 de diciembre se conmemora en la República Argentina el Día del Ama de Casa. Este tipo de trabajo, durante la mayor parte de la historia no se consideró como tal, siendo una tarea no remunerada para quienes la realizaban. Pero en el año 1958, la Liga de Amas de Casa la estableció con el objetivo de valorar la labor realizada por las mujeres en el cuidado de los hogares.
Por otra parte, la Línea A de subtes en la Ciudad de Buenos Aires, inaugurada el 1° de diciembre de 1913, fue la primera de Latinoamérica. Realizó sus primeros traslados desde Plaza de Mayo hasta Plaza Miserere, ubicada en Once, y durante su primer año brindado el servicio se estima que transportó a más de 170.000 pasajeros. La construcción de los primeros túneles comenzó en 1911 y estuvo a cargo de la compañía de tranvías Anglo Argentina, que contó con más de 1.500 trabajadores durante los dos años de obra. Con el tiempo, también se incorporaron las Líneas B, C, D, E y H, aunque la Línea A es la que cuenta con más estaciones y con vagones renovados en 2015 por Mauricio Macri, entonces Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, el 1° de diciembre de 1955, la costurera afroamericana Rosa Parks marcó uno de los momentos más importantes en la lucha por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos al negarle el asiento a una persona blanca en la parte trasera de un colectivo público. Al tratarse de un hecho ilegal en aquella época, la activista fue arrestada y condenada por "transgredir el ordenamiento municipal". Tras el encarcelamiento de Rosa Parks, la organización por la lucha de los derechos humanos a la que pertenecía se manifestó bajo el denominado "lunes de protesta", una iniciativa de la población negra para no utilizar ningún autobús de la ciudad de Montgomery. En los 381 días de protesta, la demanda bajó un 70% y más de 40.000 personas comenzaron a movilizarse a través de otros medios de transporte. Finalmente, el conflicto finalizó en noviembre del año siguiente cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La medida comenzó a regir en diciembre de 1956 en Montgomery, y a partir de allí los afroamericanos retomaron el uso de este medio de transporte.
Efemérides del 1° de diciembre
Día mundial de la lucha contra el SIDA
Día del Ama de Casa
Día Panamericano del Bioquímico
Día Panamericano del Químico
Día Panamericano del Farmacéutico.
1828 – El general Juan Lavalle regresa victorioso de Brasil y depone y sustituye al gobernador de Buenos Aires, coronel Manuel Dorrego.
1852 – El coronel Hilario Lagos encabeza una sublevación contra el gobierno de Buenos Aires, a cargo de Valentín Alsina. El ministro de Guerra y Marina de Alsina, José Maria Flores, se plegó a la revolución y exigió la renuncia del gobernador. Alsina dimitió el 6 de diciembre.
1863 – En San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se inaugura la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
1919 – En Londres (Reino Unido), Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. (Había sido elegida el 28 de noviembre).
1935 – Nace Woody Allen, cineasta y humorista estadounidense.
1943 – Concluye la Conferencia de Teherán, en la que participan Churchill (Gran Bretaña), Roosevelt (EEUU) y Stalin (URSS).
1945 – El gobierno del general Farrell realiza la convocatoria a elecciones generales (en ellas sería elegido presidente Juan Domingo Perón).
1945 – Nace la actriz estadounidense Bette Midler.
1947 – Muere el escritor y místico Aleister Crowley, traductor y ferviente defensor del "I Ching".
1949 -Nace Pablo Escobar, narcotraficante colombiano (f. 1993).
1951 – Nace John Francis "Jaco" Pastorius, músico estadounidense.
1955 – En Montgomery (Alabama), Rosa Parks —una costurera negra y activista por los derechos de los negros en Estados Unidos—, se niega a ceder el asiento en un autobús público a un blanco, dando inicios a la lucha por los derechos civiles en ese país.
1959 – 12 naciones firman el Tratado Antártico por el cual se comprometen a no reclamar parte alguna del continente blanco.
1961 – Nace el músico argentino Lito Vitale.
1974 – Nace Érica Rivas, actriz argentina.
1980 – Abre el Centro Cultural Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires.
1988 – Nace Zoë Kravitz, actriz y cantante estadounidense.
1990 – Gran Bretaña deja de ser una Nación insular al unirse las dos secciones en servicio del tunel del Canal de la Mancha.
2012 – En México, Enrique Peña Nieto asume el cargo de presidente. Con esta sucesión el PRI regresa al poder después de doce años de ausencia.
2012 – Muere Onofre Lovero, actor argentino.
2013 – Muere Alejandro Urdapilleta, actor uruguayo.
2014 – Muere Mario Abramovich, violinista y compositor argentino.