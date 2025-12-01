Efemérides del 1 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 1° de diciembre de 1955, la costurera afroamericana Rosa Parks marcó uno de los momentos más importantes en la lucha por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos al negarle el asiento a una persona blanca en la parte trasera de un colectivo público. Al tratarse de un hecho ilegal en aquella época, la activista fue arrestada y condenada por "transgredir el ordenamiento municipal". Tras el encarcelamiento de Rosa Parks, la organización por la lucha de los derechos humanos a la que pertenecía se manifestó bajo el denominado "lunes de protesta", una iniciativa de la población negra para no utilizar ningún autobús de la ciudad de Montgomery. En los 381 días de protesta, la demanda bajó un 70% y más de 40.000 personas comenzaron a movilizarse a través de otros medios de transporte. Finalmente, el conflicto finalizó en noviembre del año siguiente cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La medida comenzó a regir en diciembre de 1956 en Montgomery, y a partir de allí los afroamericanos retomaron el uso de este medio de transporte.