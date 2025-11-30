California: atacaron un cumpleaños infantil y hay cuatro muertos y 10 heridos

Un cumpleaños infantil terminó en tragedia en Stockton, California, cuando un tirador abrió fuego durante la celebración y provocó cuatro muertos y diez heridos. El ataque se produjo en un salón de banquetes del condado de San Joaquín, poco antes de las 6 p.m. hora local, según informaron las autoridades.
La policía confirmó que entre las víctimas hay niños, lo que agravó el impacto del episodio en la comunidad.
“Es inconcebible que haya niños heridos”
El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, informó que la balacera estalló en plena fiesta de cumpleaños infantil. En tanto, la portavoz de la policía del condado, Heather Brent, describió la gravedad del hecho con un mensaje contundente:
“Es inconcebible que haya niños pequeños que resultaran heridos”.
Las autoridades locales trabajan junto al FBI y otras agencias federales para esclarecer cómo ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables.
Un ataque dirigido y sin sospechosos por el momento
De acuerdo con las primeras investigaciones, la policía considera que se trató de un “incidente dirigido”, es decir, que el ataque habría estado planificado y orientado hacia objetivos específicos.
Sin embargo, hasta el momento no se identificó ningún sospechoso.
Los heridos —tanto niños como adultos— fueron trasladados a hospitales cercanos y no se brindaron detalles sobre sus edades ni su estado de salud.
Reacción del gobierno de California
El gobernador Gavin Newsom fue informado de inmediato del “horrible tiroteo”, según comunicó su Oficina de Servicios de Emergencia, que se encuentra trabajando en coordinación con las fuerzas del orden para monitorear la situación y asistir en la investigación.
Mientras tanto, la comunidad de Stockton permanece en shock ante un nuevo episodio de violencia armada que impacta directamente en una celebración infantil.