Cuatro fanáticas de Axel murieron en un accidente y el cantante las despidió en las redes: "El corazón roto"

Las mujeres regresaban del recital gratuito que el músico había brindado en Melincué. El impacto entre tres vehículos dejó cinco muertos y un escenario devastador.

CON UNA DE LAS VÍCTIMAS. Axel junto a una de sus fanáticas (Foto: Instagram / axeloficial) CON UNA DE LAS VÍCTIMAS. Axel junto a una de sus fanáticas (Foto: Instagram / axeloficial)
Hace 1 Hs

Un brutal choque frontal en la ruta provincial 90, en Santa Fe, dejó un saldo de cinco muertos, el viernes a la madrugada. Entre las víctimas se encontraban cuatro mujeres de Máximo Paz, integrantes del club de fans de Axel, quienes volvían a su localidad después de asistir al recital gratuito que el cantante había brindado en Melincué.

El siniestro ocurrió cuando un auto manejado por Javier Alberto Pellegrini, un mecánico muy conocido en Alcorta, chocó de frente contra el vehículo en el que viajaban las cuatro fanáticas. El impacto fue tan violento que ambos autos quedaron irreconocibles. En una tercera camioneta viajaban dos hombres que no sufrieron heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracín, de 63 años; Nanci Marcela Beliera, de 58; Marisa Grimi, también de 58; y Claudia Patricia Risso, de 56. Dos de ellas trabajaban como docentes y una, Albarracín, llegó a ser rescatada con vida, pero falleció minutos después en el Hospital Samco de Alcorta. El quinto fallecido fue el propio Pellegrini.

Un escenario devastador

El jefe de Bomberos de Alcorta, Sergio Cirucich, detalló que al llegar encontraron un panorama estremecedor: “Los chasis estaban tan deformados que fue necesario aplicar maniobras complejas para retirar los cuerpos. A una de las mujeres logramos sacarla con vida, pero murió minutos después”.

Cuatro dotaciones de bomberos, personal del SAMCo, efectivos policiales, Policía Científica y equipos de la Policía de Investigaciones de Rosario trabajaron durante más de seis horas entre hierros retorcidos, realizando pericias, planimetría y relevamiento fotográfico. La ruta 90 permaneció totalmente interrumpida hasta las 6.30.

La Fiscalía Regional de Villa Constitución, a cargo de la fiscal Analía Saravalli, ordenó las autopsias y el traslado de los cuerpos, mientras investigadores avanzan sobre las pericias mecánicas y el análisis del trazado para esclarecer la dinámica del impacto.

“Me tiene el corazón completamente roto”

Conmovido por la tragedia, Axel publicó este sábado una carta abierta para despedir a las fanáticas que lo acompañaban desde hacía años.

“Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, expresó.

El músico recordó con especial afecto a las mujeres fallecidas: “Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada... y lamentablemente perdieron la vida. Algunas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”.

Axel evocó particularmente a Claudia Patricia Risso, una de las víctimas, con quien se había fotografiado en Rosario apenas el día anterior: “Con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado”.

Profundamente afectado, cerró su mensaje enviando un abrazo simbólico a las familias: “Quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia”.

