Cuatro fanáticas de Axel murieron en un accidente y el cantante las despidió en las redes: "El corazón roto"

El músico recordó con especial afecto a las mujeres fallecidas: “Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada... y lamentablemente perdieron la vida. Algunas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”.