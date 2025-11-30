Pasá las fiestas en Termas de Río Hondo: Hotel Platino invita a vivir la Navidad y el Año Nuevo con relax y diversión

El Hotel Platino vuelve a desplegar su espíritu festivo para recibir la Navidad, el Año Nuevo y las vacaciones de verano con una propuesta diseñada para que cada día se sienta como un mes entero de desconexión, alegría y descanso. Fiel a su lema “Termas todo el año”, el hotel invita a vivir unas fiestas altamente familiares, llenas de entretenimiento, sabor y bienestar para todas las edades.
“Queremos que las familias puedan celebrar sin preocupaciones; que los chicos estén felices y cuidados, y que los grandes se relajen de verdad”, expresan desde el Platino. Y esa filosofía se traduce en un sistema all inclusive donde todo está pensado: desde cruzar el puente mágico que conecta el hotel con su spa -equipado con la última tecnología- hasta disfrutar de actividades desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Navidad y Año Nuevo con espíritu familiar
Las celebraciones comienzan temprano. En el Platino, la Navidad se festeja desde las 17, con propuestas pensadas especialmente para que los chicos vivan un día inolvidable mientras los adultos disfrutan de la gastronomía, la música y el clima relajado que caracteriza al hotel. Shows nocturnos, cenas especiales y la participación activa del equipo recreativo completan un clima festivo donde nadie queda afuera.
Días activos, noches inolvidables
Cada jornada arranca con un abundante desayuno buffet y un menú de actividades para que cada huésped arme su propia aventura. Hay clases de yoga, aquagym, circuitos por la costanera, senderismo, visitas al autódromo, al golf internacional y paseos en mountain bike.
Para quienes buscan relajarse, está el spa: un espacio silencioso y climatizado, perfecto para contrarrestar la sensación de frío que provoca el termalismo incluso en verano. Allí, el circuito hídrico, la cámara de ozono y los gabinetes de relajación crean un ambiente de bienestar total.
Tardes de juegos y sabores
A partir de las 17, las actividades se multiplican en la piscina climatizada: juegos recreativos, torneos de metegol, truco, sapo, salsa, merengue y burako, mientras la parrilla comienza a encenderse. A las 18.30 llegan los clásicos del Platino: pizzas a la parrilla, tacos, asadito árabe y un ambiente distendido que invita a compartir.
Los más pequeños tienen un universo propio: un salón especial con minicine, simulador de Fórmula 1, juegos, pool y propuestas que los mantienen entretenidos y seguros durante toda la estadía.
Gastronomía y emoción bajo las estrellas
Las noches se llenan de magia con shows, artistas en vivo, música, baile y un salón principal que vibra con la energía de los huéspedes. Karaoke, espectáculos variados y propuestas gourmet convierten cada velada en un recuerdo inolvidable.
La industria de la felicidad
En el Hotel Platino, el aburrimiento no existe. Todo está diseñado para que nadie quiera tocar el auto durante su estadía y para que cada visitante -sin importar su edad- se lleve una colección de buenos momentos. Es una verdadera fábrica de recuerdos, donde las familias encuentran un refugio festivo, cálido y divertido.
Promos para este verano
Aprovechá estas promos que incluyen late check out para enero y febrero:
-dos noches/tres días: $350.000
-cuatro noches/cinco días: $650.000
Tarifas por persona en base doble - Check in 13hs - Check out 18hs.
Para la Navidad y el Año Nuevo, el servicio all inclusive suma también cena show con artistas en vivo, la mejor barra y cotillón (consultar promociones).
Para conocer más y reservar, el hotel invita a visitar su web oficial o sus redes sociales: @hotelplatinotermas. Teléfonos: 3858507588 - 3858423580
Aquí, las fiestas se viven diferente: con magia, con calor familiar y con la calidad de un servicio que piensa en cada detalle.