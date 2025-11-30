Pasá las fiestas en Termas de Río Hondo: Hotel Platino invita a vivir la Navidad y el Año Nuevo con relax y diversión

“Queremos que las familias puedan celebrar sin preocupaciones; que los chicos estén felices y cuidados, y que los grandes se relajen de verdad”, expresan desde el Platino. Y esa filosofía se traduce en un sistema all inclusive donde todo está pensado: desde cruzar el puente mágico que conecta el hotel con su spa -equipado con la última tecnología- hasta disfrutar de actividades desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche.