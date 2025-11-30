La última novela de Abel Posse

El protagonista de la historia es “el seminarista sin vocación Walter Sergius”. ¿Qué vio? “Arrinconada contra el muro de granito, el alma trataba de hacerse oír como podía. Ni siquiera un susurro, más bien un gemido de gorrión apretado en el puño de un gladiador”. De esta forma, la novela de Abel Posse avanza con parsimonia: “Según lo que Sergius aprendía, se aparecían para seguir insistiendo en la vida, como si no hubiesen escarmentado o ya no supiesen cómo son las cosas”. Y más adelante: “Allí estaba la Hembra, venida con la floración del mes más cruel, como una perversa sobrina de Botticelli, escapada del límite rectangular del provocador cuadro que guardaban los Medici en su Palazzo”.