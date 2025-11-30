Novela argentina ganadora del National Book Award

No podía creer su suerte. Era la mañana del día en que estaba sentenciado a la horca. De no haber soñado y cantado, en una hora debería marchar, encadenados los pies, las manos y el cuello, en la tristísima fila de los villanos al patíbulo. En cambio se estaba yendo al río. (…) se internó en la selva. Sintió lo fresco de la sombra húmeda y tupida de los árboles (…) Cuando llegó a la orilla posó sus vestidos nuevos sobre una rama. Se sacó todos los andrajos. Antonio siempre recuerda que lo pueden estar mirando. El agua lo abrazó cálida, transparente. Se dejó llevar. Se entregó a la delicia del día. En vez de ir hacia la muerte estaba nadando junto a los dorados que pegaban saltos, cometas fugaces, y a los surubíes tigres, que le hacían de escolta como si fuera un rey. Lo espiaban los tucanes con sus cuerpos negros y sus cuellos blancos. Dónde estarán los curas. Las urracas gritaban voces coloridas.