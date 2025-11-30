La palabra plena según Gabriel Rolón

Antes del surgimiento de los primeros parques de diversiones modernos, el teatro fue el sitio adecuado para el estremecimiento de las almas. La obra Palabra plena, de Gabriel Rolón, cumple de principio a fin con esas expectativas.
La cita era a las 18.30. Entonces, comenzaría la segunda función de la obra que cuenta con más de 400.000 espectadores desde que se puso en cartelera años atrás. Así cómo si se tratara de hacer cola para acceder a una montaña rusa, resulta la experiencia ir a ver al psicoanalista más reconocido de nuestro país. Los últimos en sumarse a la extensa fila, miraban con asombro las dimensiones de la misma. Muchos iban con sus libros en mano, soñando que el autor estampe su firma en ellos y la visita al teatro salga redonda. Los que salían de la función anterior, regalaban rostros que expresaban las más variopintas emociones. Algunos daban cuenta de haber llorado; otros salían eufóricos repartiendo elogios de lo vivido en el teatro, lo que servía de aliento para los que estaban por ingresar.
Una vez dentro, cuando la excelente puesta de escena se ilumina para dar paso a los protagonistas, la música acompaña a la palabra y se encarga de ecualizar las almas según lo dispuesto por los realizadores de la obra. Si aceptamos una lista básica de emociones -compuesta por alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa- podríamos afirmar que solo el asco y la ira no tienen lugar durante el show. Las demás, se alternan en los ánimos de los entusiastas espectadores según los momentos de subidas y bajadas que tiene el recorrido de nuestra montaña rusa imaginaria.
Palabra Plena nos sorprende con las dotes actorales de Carlos Nieto y nos maravilla cuando Gabriel Rolón hace gala de las suyas. No solo la palabra resulta en su plenitud, sino que el cuerpo del analista también se conmociona en diferentes pasajes de la obra. Sobre todo, cuando va llegando al desanudamiento de la trama. Esto, inevitablemente, lleva a que los espectadores sientan el sacudón en sus interioridades, una vez que la montaña rusa emprende su regreso en sentido inverso al iniciado, avisándonos que la aventura está próxima a su fin.
Así como en un parque de diversiones donde no falta la adrenalina, resulta la catarsis final que nos ofrece el psicoanalista líder en ventas desde hace años.
Los que hemos recorrido sus libros, entrevistas y realizaciones en radio y tv, sabemos bien que Gabriel Rolón en su dimensión plenamente humana, desconfía de la conjugación necesaria entre el mérito y el éxito. Podemos estar de acuerdo con él y suscribir que las contingencias de la vida son las que juegan un papel fundamental en el hado que da cuenta del destino de un artista y de cualquier persona que trabaja en favor de una causa; con todo, no puedo dejar de resaltar, que su carisma y tenacidad son el motor que le da potencia a su carrera, por lo que no hay misterio alguno en tantos años seguidos de éxitos. Quienes asistan a sus funciones teatrales podrán comprobarlo, así como lo hizo este servidor.
Fabián Gautero - Psicólogo, filósofo y escritor. Fab22.gaut@gmail.com
Gabriel Rolón es psicoanalista y escritor. Es autor de Historias de diván, Palabras cruzadas, Los padecientes, El Duelo, La felicidad y La soledad, entre otros libros.