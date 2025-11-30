La palabra plena según Gabriel Rolón

La cita era a las 18.30. Entonces, comenzaría la segunda función de la obra que cuenta con más de 400.000 espectadores desde que se puso en cartelera años atrás. Así cómo si se tratara de hacer cola para acceder a una montaña rusa, resulta la experiencia ir a ver al psicoanalista más reconocido de nuestro país. Los últimos en sumarse a la extensa fila, miraban con asombro las dimensiones de la misma. Muchos iban con sus libros en mano, soñando que el autor estampe su firma en ellos y la visita al teatro salga redonda. Los que salían de la función anterior, regalaban rostros que expresaban las más variopintas emociones. Algunos daban cuenta de haber llorado; otros salían eufóricos repartiendo elogios de lo vivido en el teatro, lo que servía de aliento para los que estaban por ingresar.