Historia de una conciliación imposible en torno de una república improbable

La contraposición es largamente más profunda y Gerchunoff la rastrea hasta Las Bases…, de Alberdi. “La república deja de ser una verdad de hecho en la América del Sur porque el pueblo no está preparado para regirse por este sistema superior a su capacidad (…). La verdad es que no estamos bastante sazonados para el ejercicio del gobierno representativo, sea monárquico o republicano”, escribió el tucumano. “El problema del gobierno posible en la América antes española no tiene más que una solución sensata: ella consiste en elevar nuestros pueblos a la altura de la forma de gobierno que nos ha impuesto la necesidad; en darles la aptitud que les falta para ser republicanos; en hacerlos dignos de la república que hemos proclamado, que no podemos practicar hoy ni tampoco abandonar; en mejorar el gobierno por la mejora de los gobernados; en mejorar la sociedad para obtener la mejora del poder, que es su expresión y resultado directo (…). Pero el camino es largo y hay mucho que esperar hasta llegar a su fin. ¿No habría en tal caso un gobierno conveniente y adecuado para andar este período de preparación y transición?”.