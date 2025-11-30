Un malabarismo de identidades

En Futuro Berg, los tiempos se mezclan y las anécdotas pueden llegar a ser escalofriantes. El libro reúne las dotes poéticas del autor con un latente sentido del humor y del horror. Y están sus preocupaciones políticas y sociales, la empatía por sus amigos transformados en personajes y una singular manera de contar lo que cuentan otros. Al igual que las muñecas rusas o las cajas chinas, los protagonistas se van abriendo y desplegando a través de los presuntos relatos de Edgardo H. Berg. Hay en esta creación literaria una ironía y un guiño cómplice que me recuerdan el famoso libro de Gertrude Stein (1933), titulado Autobiografía de Alice B. Toklas. Alice Toklas había sido la pareja de Stein durante toda su vida y esa “autobiografía”, por su originalidad, fue un boom en aquellos tiempos.