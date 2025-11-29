¿Qué ofrece Panamá como destino turístico de este verano?

10 días en Ciudad de Panamá

Este itinerario de 10 días invita a combinar historia, naturaleza, cultura y relax: se inicia explorando el Casco Antiguo, con su arquitectura colonial, plazas históricas, iglesias y cafés. Luego, sugiere una caminata matinal por Cerro Ancón para disfrutar de vistas panorámicas y naturaleza tropical junto a la ciudad, y un paseo en bicicleta por la Cinta Costera hasta la Calzada de Amador, con paradas en mercados de mariscos y en el Biomuseo, un museo dedicado a la biodiversidad panameña. Más adelante, propone una inmersión en la selva y la naturaleza con actividades en la zona de Gamboa –como zip-line o paseos en bote por el Lago Gatún- y una visita a una comunidad indígena para conocer tradiciones ancestrales. También incluye un recorrido por la historia moderna del país con una visita al Canal de Panamá, ideal para ver el paso de grandes buques, y la posibilidad de disfrutar de la gastronomía local -desde un desayuno con dim sum hasta una cata del célebre café Geisha, o una salida gastronómica en alguno de los restaurantes más destacados de la ciudad-. Para cerrar, hay experiencias relajadas como una jornada de paddle boarding en Amador o una tarde de cerveza artesanal, combinando así naturaleza, aventura, historia y cultura en una sola escapada de 10 días.