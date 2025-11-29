Atlético Tucumán se juega el pase a cuartos de la Copa Federal femenina en Santiago

Atlético Tucumán afrontará este domingo un desafío clave en la Copa Federal de fútbol femenino. Desde las 17, en el estadio “Alfredo Terrera”, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero para disputar el partido de vuelta, con la serie completamente abierta tras el 1-1 de la ida. Ambos equipos llegan como ganadores de las regiones Centro y Norte, por lo que el duelo promete intensidad y paridad.
El premio es concreto y de peso ya que el ganador avanzará a los cuartos de final, instancia que se disputará en el predio de la AFA en Ezeiza, donde se medirán los cuatro clasificados del interior frente a los cuatro equipos de la estructura AFA. El encuentro tendrá arbitraje del salteño Facundo Vizgarra Campos y contará con transmisión en vivo de Atlético TV, que celebrará su emisión número 300 en el canal oficial de YouTube.
En la previa, el entrenador de las “Decanas”, Emiliano Herrera, reconoció que el cruce no será sencillo, pero confía en que el equipo puede dar el paso necesario: “El partido es difícil, obviamente. Pero si tenemos un muy buen partido podamos pasar la llave”, expresó. La delegación viajará el domingo por la mañana, a las 10.
Herrera ya tiene definidos el posibles once para buscar la clasificación: Adriana Larrahona; Ailén Coronel, Victoria Miguez, Alicia Lizarraga y Brenda Diosquez; Brisa Albornoz, Gilda Diosquez, Yanina Ledesma y Jacqueline Torossi; Nicole Luna y Nicol Isa Castillo.
Atlético quiere escribir un nuevo capítulo en un torneo que sigue creciendo y que abre oportunidades para el fútbol femenino del interior. Este domingo, en Santiago, tendrá una prueba que puede marcar su camino en la competencia.