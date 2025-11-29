Atlético Tucumán se juega el pase a cuartos de la Copa Federal femenina en Santiago

El premio es concreto y de peso ya que el ganador avanzará a los cuartos de final, instancia que se disputará en el predio de la AFA en Ezeiza, donde se medirán los cuatro clasificados del interior frente a los cuatro equipos de la estructura AFA. El encuentro tendrá arbitraje del salteño Facundo Vizgarra Campos y contará con transmisión en vivo de Atlético TV, que celebrará su emisión número 300 en el canal oficial de YouTube.