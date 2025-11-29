Secciones
Regresa el ciclismo competitivo a La Banda del Río Salí con una jornada abierta y gratuita

La Plaza Belgrano será el punto de encuentro para corredores de diversas categorías y deportistas que llegarán desde distintas provincias para participar del evento fiscalizado por la Asociación Ciclista Tucumana.

A TODO PEDAL. La Banda del Río Salí se prepara para recibir a ciclistas de múltiples categorías en una mañana de pura competencia. A TODO PEDAL. La Banda del Río Salí se prepara para recibir a ciclistas de múltiples categorías en una mañana de pura competencia.
Hace 6 Hs

La Banda del Río Salí recuperará este domingo la adrenalina de las carreras de ciclismo. Desde las 8, en la Plaza Belgrano, se pondrá en marcha “La Vuelta a la Banda del Río Salí”, un evento organizado por la Dirección de Deportes del municipio y fiscalizado por la Asociación Ciclista Tucumana.

La jornada marcará el regreso de la competencia formal a la ciudad y contará con la participación de ciclistas locales y de distintas provincias. Habrá acción para todas las categorías: Promocionales, Master B, Master C, Master D y E, además de la división Damas. La categoría Elite tendrá premios hasta el octavo lugar, mientras que el resto recibirá recompensas hasta el quinto puesto.

La inscripción será gratuita y se podrá realizar el mismo día de la carrera, una decisión que busca facilitar la participación y ampliar el número de competidores.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse para acompañar, alentar y disfrutar de una mañana de deporte, competencia y encuentro familiar en una de las plazas más emblemáticas de La Banda del Río Salí.

