Regresa el ciclismo competitivo a La Banda del Río Salí con una jornada abierta y gratuita

La jornada marcará el regreso de la competencia formal a la ciudad y contará con la participación de ciclistas locales y de distintas provincias. Habrá acción para todas las categorías: Promocionales, Master B, Master C, Master D y E, además de la división Damas. La categoría Elite tendrá premios hasta el octavo lugar, mientras que el resto recibirá recompensas hasta el quinto puesto.