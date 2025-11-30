Con más de 1.200 participantes, el Sanatorio 9 de Julio proyectó desde Tucumán el futuro de la Medicina 3.0

El Sanatorio 9 de Julio llevó a cabo este viernes 28 de noviembre la VIII Jornada Académica en el Hotel Hilton Garden Inn, coincidiendo con su 70° aniversario y consolidándose como el evento académico médico más relevante del NOA. Más de 1.200 profesionales, residentes y estudiantes participaron de una agenda centrada en el concepto “Hacia la Medicina 3.0: vivir más, vivir mejor”, orientada a la innovación clínica, la prevención y la construcción de una medicina basada en evidencia y tecnología.
El programa incluyó presentaciones científicas a premio, simposios por especialidad, pósters comentados y espacios interdisciplinarios dedicados a longevidad saludable, medicina personalizada, nutrición deportiva, salud digital, biohacking y hábitos de sueño. Los principales trabajos científicos incorporaron herramientas de inteligencia artificial, evidenciando el avance de estas tecnologías en la práctica médica local.
Una edición marcada por los 70 años del Sanatorio
El presidente del sanatorio, Carlos Pesa, destacó la trascendencia institucional del encuentro: “Coincide con los 70 años de nuestra institución y refleja todo lo que nuestra gente -nuestro capital más valioso- hace cada día para crecer, ampliar conocimientos y brindar la mejor calidad posible de atención a la comunidad, que es nuestra razón de ser. La tecnología y la infraestructura son necesarias, pero lo más difícil de lograr es un capital humano formado, comprometido y dispuesto a entregar todo lo que tiene para beneficio de los pacientes”.
Sobre los desafíos estratégicos, añadió: “Fortalecer los equipos profesionales, avanzar en la departamentalización de especialidades y sumar nuevas herramientas tecnológicas será clave para seguir creciendo. Adecuarse a ese cambio será determinante para continuar en actividad”.
Investigación y formación como ejes institucionales
Abel Novillo, integrante del equipo de la Dirección Médica, afirmó que la jornada es “la consolidación de un proyecto institucional que vincula asistencia e investigación”. Señaló que, aunque la institución atiende urgencias diariamente, resulta indispensable “crear espacios para detenernos, pensar e investigar. Investigar es parte del ADN del sanatorio. La asistencia se refuerza y se mejora a través de la investigación”.
Además, remarcó la obligación formativa hacia las nuevas generaciones: “Tenemos 100 residentes y debemos mostrarles la medicina del futuro. No podemos seguir sólo con los temas clásicos: la Medicina 3.0 ya es una realidad”.
Sobre los trabajos premiados, enfatizó el protagonismo de la inteligencia artificial: “Los tres trabajos ganadores utilizaron herramientas de IA, desde machine learning hasta ChatGPT. Que los médicos ya estén usando esta tecnología abre enormes posibilidades para crecer y lograr mejores resultados”.
Longevidad, medicina personalizada y el concepto de “paciente proactivo”
Los ejes centrales del programa abordaron la transformación de la medicina hacia modelos personalizados y preventivos. Participaron especialistas en medicina funcional, nutrición aplicada, biohacking, medicina estética y tecnologías de salud.
En ese marco, la médica de Familia y especialista en Longevidad y Deportología, Dra. Florencia Leinado, explicó que la longevidad no está dirigida únicamente a personas mayores: “No es que cuando uno habla de medicina de longevidad estás pensando en pacientes de más de sesenta. Es para todos: madres, chicos, grandes, no importa la edad”. Incluso subrayó que el proceso comienza antes del embarazo: “La longevidad comienza desde el momento en que una mamá quiere quedar embarazada… Hay que trabajar sobre el óvulo y sobre el espermatozoide”.
La especialista destacó que el envejecimiento se relaciona con el estado energético del cuerpo y no con la edad cronológica: “Más que preguntarse cuántos años tenemos, es qué edad tiene nuestra energía, y la falta de energía es lo que determina el envejecimiento”.
Sobre las causas del deterioro físico, Leinado advirtió que gran parte proviene de la desconexión entre biología y entorno moderno: “Vivimos en ambientes más artificiales donde nuestra genética no está preparada”. Señaló como factores críticos los edulcorantes, los ultraprocesados, la falta de sol y la ausencia de contacto con la tierra: “Cosas simples como ver el amanecer, ver el atardecer o estar descalzos un momento del día hacen una diferencia abismal”.
Respecto al avance tecnológico, afirmó: “La inteligencia artificial es una herramienta enorme. No creo que vaya a reemplazar la medicina, pero un médico que no la use sí se va a quedar afuera del sistema”. También ponderó el seguimiento digital mediante dispositivos inteligentes, que permiten medir variabilidad cardíaca, glucosa o parámetros metabólicos en tiempo real. No obstante, advirtió que las prácticas estandarizadas sin personalización pueden ser riesgosas: “El ayuno puede mejorar terriblemente el perfil metabólico en algunas personas, pero en otras genera fatiga adrenal, destruye la tiroides o provoca amenorrea”.
Sobre el componente social, sostuvo: “La soledad afecta muchísimo a la longevidad. La tribu es fundamental”.
Cerró con una reflexión central: “Podemos decir que vivimos diez años más que en 1970, pero hoy los últimos diecisiete años de vida de un paciente suelen transcurrir deteriorados. Si ganamos diez años para estar diecisiete en mal estado, no se ganó nada. La pregunta no es cuántos años tiene la gente, sino qué edad tiene la energía de cada uno. Eso es lo que determina la longevidad”.
Premios y distinciones
Durante la jornada se reconocieron los mejores trabajos de investigación científica y se distinguió a profesionales por su trayectoria institucional:
Premios a trabajos de investigación
Primer premio. Evaluación de modelos de Machine Learning para la predicción de mortalidad en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica: experiencia inicial de inteligencia artificial predictiva en un sanatorio privado de Tucumán.
Segundo premio. CHATGPT-4 en el diagnóstico dermatoscópico de cáncer de piel: concordancia con histopatología y análisis de riesgo de falsos negativos.
Tercer premio. Envejecimiento biológico en médicos residentes: un estudio transversal utilizando la edad fenotípica.
Reconocimientos a la trayectoria
• Lic. Claudia Molina – Directora de Enfermería
• Dr. Enrique Gómez – Anestesiólogo
Premio Performance 2025
• Celia “Tini” Gómez Gentilli
Enfermería y autocuidado del personal de salud
La jornada dedicó un espacio destacado a Enfermería, con simposios sobre cronobiología, longevidad laboral, turnicidad, salud musculoesquelética, ética del cuidado, simulación clínica y autocuidado profesional. La propuesta puso en valor una mirada transdisciplinaria que fortalece el bienestar integral del personal de salud.
El evento concluyó con la premiación, los reconocimientos institucionales y un brindis por los 70 años del Sanatorio 9 de Julio. La institución reafirmó su compromiso con la excelencia asistencial, la investigación aplicada y la formación continua, proyectando desde Tucumán una medicina capaz de anticipar tendencias, integrar tecnología y mejorar la calidad de vida de la comunidad.