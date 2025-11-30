Con más de 1.200 participantes, el Sanatorio 9 de Julio proyectó desde Tucumán el futuro de la Medicina 3.0

Una edición marcada por los 70 años del Sanatorio

El presidente del sanatorio, Carlos Pesa, destacó la trascendencia institucional del encuentro: “Coincide con los 70 años de nuestra institución y refleja todo lo que nuestra gente -nuestro capital más valioso- hace cada día para crecer, ampliar conocimientos y brindar la mejor calidad posible de atención a la comunidad, que es nuestra razón de ser. La tecnología y la infraestructura son necesarias, pero lo más difícil de lograr es un capital humano formado, comprometido y dispuesto a entregar todo lo que tiene para beneficio de los pacientes”.